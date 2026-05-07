



TSN KOREA 박용준 기자 | 바이에른 뮌헨이 안방에서 끝내 파리 생제르맹(PSG)을 넘지 못했다.

PSG은 7일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹 챔피언스리그 준결승 2차전에서 바이에른 뮌헨과 1-1로 비겼다.

1차전에서 5-4로 승리했던 PSG는 1·2차전 합계 6-5로 앞서며 2년 연속 결승 진출에 성공했다.

승부의 균형은 경기 시작 3분 만에 깨졌다. PSG는 흐비차 크바라츠헬리아와 파비안 루이스가 관여한 빠른 전개 이후 우스만 뎀벨레가 선제골을 터뜨렸다. 이 득점은 합계 스코어를 6-4로 벌리는 결정적 장면이었다. 뮌헨은 이후 점유율과 압박 강도를 높였지만 PSG의 압축 수비와 골키퍼 마트베이 사포노프의 대응을 뚫지 못했다.

루이스 엔리케 감독은 2차전에서도 PSG의 공격적 색채를 유지하겠다고 예고했지만, 실제 경기 운영은 보다 현실적이었다. PSG는 전방 압박보다 수비 간격 유지와 빠른 역습에 초점을 맞췄다. 뮌헨이 라인을 끌어올릴 때마다 뎀벨레와 크바라츠헬리아를 활용해 뒷공간을 노렸다. PSG가 뮌헨의 압박을 정교하게 흡수한 뒤 날카로운 역습으로 위협을 만들었다.

뮌헨은 해리 케인, 루이스 디아스, 마이클 올리세를 앞세워 반격했지만 결정력이 부족했다. 케인은 후반 추가시간 왼발 슈팅으로 동점골을 넣었다. 그러나 득점 시점이 너무 늦었다. 케인이 챔피언스리그 첫 70경기에서 54골을 기록했으며, 이 부문에서 엘링 홀란과 뤼트 판 니스텔로이에 이어 높은 득점 페이스를 보였다. 하지만 개인 기록은 팀 탈락을 막지 못했다.

뮌헨 입장에서는 판정 장면도 아쉬움으로 남았다. 전반 중반 주앙 네베스의 핸드볼 의심 장면이 있었지만 주심 주앙 피녜이루는 페널티킥을 선언하지 않았다. 공이 동료 비티냐의 클리어링 과정에서 팔에 맞았다는 판단이었다. 누누 멘데스의 경고 누적 가능성을 두고도 홈 팬들의 항의가 이어졌다.

빈센트 콤파니 감독은 경기 뒤 판정에 대한 아쉬움을 드러냈지만, 현지 보도는 뮌헨의 결정력 부족이 더 큰 패인이라는 평가도 함께 내놨다.

뮌헨은 홈에서 공격 시간을 길게 가져갔지만, PSG 수비 블록을 완전히 무너뜨리는 장면은 많지 않았다.

반면 PSG는 제한된 공격 기회에서도 초반 득점으로 경기 전체의 흐름을 자신들에게 유리하게 만들었다.

이강인은 이날 벤치에서 경기를 시작했지만 출전 기회를 얻지 못했다. PSG가 원정에서 수비 안정과 역습 속도를 중시한 운영을 택하면서 교체 카드도 경기 균형 유지에 맞춰졌다.

PSG의 결승 상대는 아스널이다. 아스널은 아틀레티코 마드리드를 합계 2-1로 꺾고 결승에 올랐다. 결승전은 5월 30일 오후 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 열린다.

PSG는 이제 유럽 정상 수성에 도전한다. 지난 시즌 인터 밀란을 꺾고 우승한 PSG가 이번에도 정상에 오르면 2018년 레알 마드리드 이후 처음으로 챔피언스리그 2연패를 달성하는 팀이 된다. 뎀벨레의 초반 한 방, 크바라츠헬리아의 전진성, 중원의 압축 수비, 그리고 엔리케 감독의 실리적 경기 운영이 다시 한 번 결승 무대에서 검증받게 됐다.

반면 뮌헨은 홈에서 탈락하며 시즌 최대 목표 중 하나를 잃었다. 케인은 또 한 번 큰 경기에서 득점했지만, 팀 전체의 경기 마무리는 PSG보다 부족했다. 이번 준결승은 화력전으로 끝난 1차전과 달리, 압박과 전환, 판정, 결정력의 미세한 차이가 결승행을 갈랐다.



사진= Getty Images TSNKOREA AI

