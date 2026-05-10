TSN KOREA 송은하 기자 | 프로야구 키움 히어로즈가 선두 kt wiz를 상대로 극적인 끝내기 승리를 거두며 5연패에서 벗어났다.

키움은 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 kt와 홈경기에서 9회말 터진 안치홍의 끝내기 만루 홈런을 앞세워 5-1로 이겼다.

최근 5연패에 빠졌던 키움은 이날 승리로 시즌 13승 23패 1무를 기록하며 최하위 탈출의 불씨를 살렸다.

반면 선두 kt는 경기 막판 불펜 운영에서 고비를 넘기지 못하며 승리를 놓쳤다.

승부는 1-1로 맞선 9회말 갈렸다.

키움은 1사 후 오선진과 박주홍의 연속 안타로 1, 3루 기회를 만들었다.

kt 벤치는 서건창을 고의4구로 내보내 만루 작전을 택했다.

그러나 다음 타자 안치홍이 승부를 끝냈다. 안치홍은 볼카운트 2볼 1스트라이크에서 kt 김민수의 빠른 공을 받아쳐 좌중간 담장을 넘겼다. 비거리 130m짜리 끝내기 만루 홈런이었다.

초반 흐름은 예상과 달리 투수전으로 전개됐다. 키움 선발 박준현은 최고 시속 157km의 빠른 공을 앞세우고 슬라이더를 결정구로 활용하며 5이닝 2피안타 4볼넷 2탈삼진 무실점으로 호투했다.

kt는 배제성을 첫 투수로 내세운 뒤 불펜을 조기 가동하는 ‘불펜 데이’로 맞섰다. 배제성은 3⅓이닝을 무실점으로 막았고, 손동현도 1⅓이닝을 실점 없이 버티며 팽팽한 흐름을 이어갔다.

먼저 균형을 깬 쪽은 kt였다. kt는 6회초 1사 후 김현수의 안타와 장성우의 볼넷으로 1, 2루 기회를 만들었다. 이후 2사 상황에서 김상수가 내야를 살짝 넘기는 적시타를 때려 선취점을 올렸다.

키움도 곧바로 반격했다. 6회말 2사 1, 2루에서 대타 트렌턴 브룩스가 우전 적시타를 터뜨리며 1-1 동점을 만들었다.

이후 양 팀은 추가점을 만들지 못했지만, 마지막 순간 키움의 집중력이 승부를 갈랐다.

이날 키움 안치홍의 한 방은 연패 탈출과 동시에 선두 kt를 무너뜨린 결정타가 됐다.