TSN KOREA 송동섭 기자 | 프로야구 롯데 자이언츠의 에이스 '박세웅'이 길었던 연패 사슬을 끊었다.

박세웅은 10일 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와 홈경기에 선발 등판해 6이닝 4피안타 3볼넷 4탈삼진 2실점으로 마운드를 지켰다.

롯데는 박세웅의 퀄리티스타트와 타선의 집중력을 앞세워 KIA를 7-3으로 제압했다.

박세웅은 이날 승리로 개인 11연패에서 벗어났다. 지난해 8월 3일 키움 히어로즈전 이후 280일 만에 승리투수가 됐다.

출발은 KIA가 빨랐다. KIA는 1회초 1사 1, 2루에서 김도영의 2루타와 아데를린 로드리게스의 희생플라이로 2점을 먼저 뽑았다.

롯데는 2회말 윤동희의 볼넷, 전민재의 2루타, 후속 땅볼을 묶어 1점을 따라붙었다. 3회에는 흐름을 완전히 바꿨다.

고승민의 3루타로 기회를 만든 롯데는 빅터 레이예스와 전민재의 적시타를 앞세워 3점을 보태며 4-2로 역전했다.

5회말에는 윤동희의 2루타를 포함한 4안타와 사사구 2개를 묶어 3점을 추가했다. 롯데는 7-2까지 달아나며 승부의 주도권을 잡았다.

KIA는 9회초 김규성의 적시타로 1점을 만회했지만, 경기 흐름을 되돌리지는 못했다.

대전에서는 한화 이글스가 LG 트윈스를 9-3으로 꺾었다. 이날 경기는 1군 데뷔전을 치른 박준영의 호투가 중심에 섰다.

육성선수 출신 박준영은 LG 타선을 상대로 5이닝 3피안타 3볼넷 무실점 투구를 펼쳤다. 박준영은 데뷔전에서 곧바로 선발승을 거뒀다.

KBO리그에서 데뷔전 선발승은 역대 36번째다. 육성선수가 데뷔전 선발승을 따낸 것은 박준영이 처음이다.

한화 타선도 초반부터 힘을 냈다. 2회말 1사 1, 2루에서 김태연의 적시타와 황영묵의 3루타로 3-0 리드를 잡았다.

3회에는 상대 실책을 틈타 1점을 추가했고, 4회말에는 이도윤의 2루타 등을 묶어 2점을 더했다.

5회말 강백호가 솔로홈런을 터뜨렸고, 6회말에는 허인서가 솔로포를 보태며 LG의 추격 의지를 꺾었다.

한화 9번 타자 황영묵은 4타수 3안타 3타점으로 하위 타순의 해결사 역할을 했다.

LG 선발 라클란 웰스는 3⅓이닝 6피안타 2볼넷 6실점, 5자책으로 무너졌다. KBO리그 데뷔 이후 최소 이닝과 최다 실점을 동시에 기록했고, 평균자책점은 1.00에서 2.06으로 상승했다.

창원에서는 삼성 라이온즈가 NC 다이노스를 11-1로 대파했다. 삼성은 이 승리로 7연승을 달렸다.

삼성은 2회초 2사 2, 3루에서 전병우의 홈스틸로 선취점을 냈다. 이어 김헌곤의 적시타와 구자욱의 우월 투런홈런이 터지며 단숨에 4-0으로 앞섰다.

5회초에는 르윈 디아즈의 적시타에 이어 류지혁이 만루홈런을 쏘아 올렸다. 삼성은 9-0까지 격차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐다.

삼성 최고참 최형우는 3타수 2안타를 기록하며 KBO리그 최초 4500루타 고지를 밟았다. 장타 생산력과 꾸준함을 동시에 증명한 기록이다.

잠실에서는 두산 베어스가 SSG 랜더스를 3-1로 제압하고 2연승을 거뒀다.

두산은 2회말 1사 만루에서 박찬호의 우익수 희생플라이와 상대 악송구를 묶어 2점을 먼저 냈다.

3회말에는 박준순이 좌월 솔로홈런을 터뜨리며 3-0으로 달아났다.

SSG는 7회초 채현우의 2루타와 조형우의 우전 적시타로 1점을 만회했지만, 추가 득점에 실패했다.

두산 선발 잭 로그는 6⅓이닝 6피안타 1실점 5탈삼진으로 호투하며 승리투수가 됐다.

SSG 최정은 이날 4타수 1안타를 기록하며 개인 통산 1만1타석에 도달했다. KBO리그에서 1만 타석을 돌파한 선수는 최정이 처음이다.