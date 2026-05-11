TSN KOREA 김민제 기자 | 현대자동차가 세계 정상급 모터스포츠 무대에서 같은 주말 두 개의 우승컵을 들어 올렸다.

현대차는 7일부터 10일까지 포르투갈에서 열린 2026 월드랠리챔피언십 6라운드 포르투갈 랠리에서 현대 쉘 모비스 월드랠리팀 소속 티에리 누빌이 i20 N 랠리1 경주차로 우승했다고 11일 밝혔다.

세계랠리챔피언십 공식 홈페이지는 누빌이 일요일 열린 최종 구간에서 극적인 역전 우승을 차지하며 현대팀에 2026시즌 첫 승을 안겼다고 전했다. 누빌 개인에게는 WRC 통산 23번째 우승이었다.

포르투갈 랠리는 비포장 노면, 고속 점프 구간, 급격한 노면 변화가 복합적으로 이어지는 대표적인 그래블 랠리다. 경주차의 내구성, 서스펜션 세팅, 타이어 관리 능력, 드라이버의 순간 판단력이 동시에 요구되는 대회다.

현지 모터스포츠 전문매체 모터스포츠닷컴은 이번 승리를 두고 현대의 시즌 첫 우승이자 앞선 크로아티아 랠리에서의 아쉬움을 씻어낸 결과라고 평가했다. 누빌도 이번 우승을 사실상 반전의 계기로 받아들였다고 전했다.

현대차는 투어링카 무대에서도 강한 출발을 보였다. 2026 TCR 월드투어 개막전이 열린 이탈리아 미사노에서 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀의 노버트 미첼리스가 첫 번째 결승 레이스 우승을 차지했다.

TCR 월드투어 공식 홈페이지에 따르면 미첼리스는 미사노 첫 레이스에서 팀 동료 미켈 아즈코나를 앞세운 현대 1·2위 피니시를 완성했다. 아즈코나는 첫 번째 결승 레이스에서 2위에 올랐고, 현대 진영은 개막전부터 팀 경쟁력에서 우위를 보였다.

투어링카 전문매체 투어링카스넷도 현대가 미사노 개막전에서 미첼리스와 아즈코나를 앞세워 1·2위를 차지했다고 보도했다. 예선에서도 아즈코나가 미첼리스를 0.034초 차로 제치며 BRC 현대 차량의 속도 경쟁력을 확인했다.

현대차는 더 뉴 엘란트라 N TCR, 국내명 더 뉴 아반떼 N TCR을 앞세워 TCR 월드투어 시즌을 시작했다. BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀은 개막전 이후 총 111포인트로 팀 부문 선두에 올랐다.

현대차 관계자는 지난 경험과 데이터를 바탕으로 경주차 개선에 집중한 것이 두 대회 동반 우승으로 이어졌다고 설명했다. 실제로 WRC와 TCR은 경기 방식은 다르지만, 극한 조건에서 차량 내구성과 제동 성능, 냉각 성능, 섀시 밸런스를 검증한다는 공통점을 갖고 있다.



◆ 주요 성적

대회 장소 현대차 경주차 주요 선수 성적 2026 WRC 6라운드 포르투갈 랠리 i20 N 랠리1 티에리 누빌 우승 2026 TCR 월드투어 개막전 이탈리아 미사노 더 뉴 엘란트라 N TCR 노버트 미첼리스 첫 번째 결승 레이스 우승 2026 TCR 월드투어 개막전 이탈리아 미사노 더 뉴 엘란트라 N TCR 미켈 아즈코나 첫 번째 결승 레이스 2위



이번 동반 우승은 현대차의 고성능 N 브랜드 전략에도 의미가 있다.

WRC는 비포장과 악천후 조건에서 차량 한계를 검증하는 무대이고, TCR은 양산차 기반 투어링카의 성능과 세팅 완성도를 겨루는 무대다.

현대차는 두 대회에서 모두 우승하며 랠리와 서킷 양쪽에서 경쟁력을 입증했다.



2026 WRC 7라운드는 오는 28∼31일 일본에서, TCR 월드투어 2라운드는 다음 달 12∼14일 스페인 발렌시아 리카르도 토르모 서킷에서 열린다.



◆ 향후 일정