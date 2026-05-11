TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 두 경기 만에 멀티히트를 기록하며 타격감을 끌어올렸다.

이정후는 11일 한국시간 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그 정규시즌 피츠버그 파이리츠와 홈경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 6타수 2안타 1득점을 기록했다.

시즌 타율은 0.270이 됐다. 샌프란시스코는 연장 12회 접전 끝에 헤수스 로드리게스의 끝내기 안타로 피츠버그를 7-6으로 꺾었다.

이정후는 1회 첫 타석에서 유격수 직선타로 물러났다. 그러나 3회 2사 주자 없는 상황에서 피츠버그 선발 부바 챈들러를 상대로 우익수 방면 2루타를 터뜨렸다. 시즌 9번째 2루타였다.

이정후는 후속 타자 루이스 아라에스의 적시타 때 홈을 밟았다. 5회에는 2사 후 투수 쪽 기습 번트로 내야안타를 만들었고, 상대 송구 실책까지 겹치며 2루에 안착했다.

이후 7회 내야 땅볼, 9회 삼진으로 물러난 이정후는 6-6으로 맞선 연장 11회 무사 2루 승부치기 상황에서 2루수 땅볼을 쳤다. 이 타구로 2루 주자를 3루까지 보냈지만, 후속타가 나오지 않아 샌프란시스코는 끝내기 기회를 살리지 못했다.

승부는 12회에 갈렸다. 샌프란시스코는 12회말 공격에서 기회를 다시 만들었고, 신인 포수 헤수스 로드리게스가 끝내기 안타를 때려 경기를 마무리했다.

샌디에이고 파드리스의 송성문은 세인트루이스 카디널스전에서 시즌 2호 도루를 기록했다.

송성문은 샌디에이고 펫코파크에서 열린 세인트루이스전에 8번 타자 2루수로 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷을 기록했다. 시즌 타율은 0.167이 됐다.

2회 첫 타석에서 삼진으로 물러난 송성문은 5회 선두타자로 나와 볼넷을 골랐다. 이어 후속 타자 로돌포 두란의 삼진 때 2루를 훔치며 시즌 두 번째 도루를 성공했다. 다만 후속타 불발로 득점에는 실패했다.

송성문은 7회 타순에서 대타 닉 카스테야노스와 교체됐다. 카스테야노스는 0-2로 뒤진 9회말 2사 1루에서 극적인 동점 투런포를 터뜨렸다. 샌디에이고는 연장 10회말 매니 마차도의 끝내기 희생플라이로 3-2 역전승을 거뒀다.

샌디에이고는 이 승리로 4연전 균형을 맞췄고, 내셔널리그 서부지구 선두 경쟁에서 LA 다저스와 어깨를 나란히 했다.

LA 다저스 김혜성은 애틀랜타 브레이브스전에서 침묵했다.

김혜성은 로스앤젤레스 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열린 애틀랜타전에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율은 0.289로 내려갔다.

다저스는 애틀랜타에 2-7로 패하며 2연패에 빠졌다. ESPN 경기 기록에 따르면 김혜성은 9회말 마지막 타석에서 1루 땅볼로 물러났고, 다저스는 홈 3연전에서 애틀랜타에 시리즈를 내줬다.



이정후의 멀티히트는 샌프란시스코 공격진에 의미 있는 신호다. 장타와 번트 안타를 함께 만들며 타격 방식의 폭을 넓혔고, 리드오프 역할에 필요한 출루와 득점 연결 능력을 동시에 보여줬다.

송성문은 안타를 추가하지 못했지만 볼넷과 도루로 공격 흐름에 관여했다.

김혜성은 주전 유격수 무키 베츠의 복귀가 가까워진 상황에서 무안타 경기를 남겨 향후 출전 경쟁이 더 치열해질 전망이다.





사진= Imagn Images

