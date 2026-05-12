TSN KOREA 송은하 기자 | 프로배구 여자부 현대건설 힐스테이트가 인도네시아 국가대표 출신 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위, 등록명 메가를 영입하며 2026-2027시즌 외국인 선수 구성을 마쳤다.

현대건설은 11일 메가와 아시아쿼터 계약을 체결했다고 발표했다.

메가는 2023-2024시즌부터 2024-2025시즌까지 정관장에서 활약하며 V리그 정상급 공격수로 존재감을 보였다. 정관장의 봄배구 진출과 챔피언결정전 준우승 과정에서도 핵심 공격 자원으로 평가받았다.

이번 영입으로 현대건설은 새 시즌 좌우 공격 라인을 완성했다. 현대건설은 앞서 2026 한국배구연맹 KOVO 외국인 선수 트라이아웃에서 미국 출신 아웃사이드 히터 조던 윌슨을 지명했다. 윌슨이 측면 공격을 맡고, 메가가 아포짓 자리에서 반대편 공격을 책임지는 구도다.

메가의 강점은 이미 V리그에서 검증된 결정력이다. 높은 타점과 강한 스윙을 앞세운 공격력은 물론, 한국 리그의 빠른 수비 전환과 장기 레이스 환경을 경험했다는 점도 현대건설에는 긍정적이다. 적응 기간을 줄일 수 있는 아시아쿼터 카드라는 점에서 전력 보강 효과가 즉시 나타날 가능성이 크다.

메가는 구단을 통해 “현대건설처럼 전통 있는 강팀에서 뛰게 돼 영광이다. 더 성숙해진 경기력으로 팀이 우승컵을 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

강성형 감독도 “메가는 이미 리그에서 기량이 검증된 선수다. 공격력 강화는 물론 팀 전술 운용에도 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

현대건설의 새 시즌 과제는 분명하다. 검증된 메가와 새 외국인 선수 윌슨의 공격 조합을 얼마나 빠르게 조직력으로 연결하느냐다. 국내 선수진의 리시브와 세터 운영이 안정적으로 맞물릴 경우, 현대건설은 2026-2027시즌 우승 경쟁권에서 강한 화력을 앞세운 팀으로 출발할 전망이다.