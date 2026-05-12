TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 북중미 월드컵 본선을 앞둔 한국 축구대표팀의 최종 평가전 일정이 확정됐다.

대한축구협회는 한국 축구대표팀이 오는 31일 오전 10시 트리니다드토바고, 6월 4일 오전 10시 엘살바도르와 차례로 평가전을 치른다고 밝혔다. 두 경기는 모두 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 열린다.

이번 평가전은 본선 개막 전 마지막 실전 점검 무대다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 북중미카리브축구연맹 소속 팀들을 상대로 경기 감각과 전술 완성도를 끌어올린다는 계획이다.

트리니다드토바고는 FIFA 랭킹 100위, 엘살바도르는 102위다.

두 팀 모두 이번 월드컵 본선 진출에는 실패했지만, 북중미 지역 특유의 피지컬과 전환 속도를 점검할 수 있는 상대다.

한국은 두 나라와 각각 한 차례씩 맞대결한 경험이 있다. 트리니다드토바고와는 2004년 7월 서울에서 1-1로 비겼고, 엘살바도르와도 2023년 6월 대전 평가전에서 1-1 무승부를 기록했다.

축구협회는 이번 평가전의 핵심 목적을 고지대 적응으로 보고 있다. 한국의 조별리그 1, 2차전이 해발 1천571ｍ의 멕시코 과달라하라에서 열리는 만큼, 솔트레이크시티 사전캠프를 통해 유사 환경에 몸을 맞추는 데 초점을 둔다.

대표팀 최종 엔트리는 16일 발표된다.

선수단은 18일 미국 솔트레이크시티로 출국해 사전캠프에 돌입하고, 현지시간 6월 5일 본선 베이스캠프가 마련된 멕시코 과달라하라에 입성할 예정이다.

한국은 6월 12일 개막하는 2026 북중미 월드컵에서 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 조별리그 경쟁을 벌인다.

홍명보호에는 평가전 결과보다 고지대 적응, 주전 조합 확정, 세트피스 완성도, 수비 전환 속도 점검이 더 중요한 과제로 남아 있다.