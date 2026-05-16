TSN KOREA 송동섭 기자 | 그룹 방탄소년단(BTS)이 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임쇼 무대에 오른다.

FIFA와 글로벌 시티즌은 BTS가 오는 7월 19일 (현지시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전 하프타임쇼에 공동 헤드라이너로 출연한다고 밝혔다.

BTS는 팝스타 마돈나, 샤키라와 함께 무대를 꾸민다.

월드컵 결승전에서 하프타임쇼가 열리는 것은 이번이 처음으로, FIFA는 스포츠와 음악, 문화를 결합해 전 세계 팬들을 하나로 잇는 상징적 무대로 기획했다.



이번 공연은 ‘FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금’의 취지를 알리는 무대이기도 하다. 해당 기금은 전 세계 소외 지역 어린이의 교육과 스포츠 접근성 확대를 목표로 한다.

BTS는 과거 글로벌 시티즌 라이브 무대에 참여한 바 있으며, BTS의 정국은 2022 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 ‘Dreamers’를 부르고 개막식 무대에도 섰다.

하프타임쇼는 전 세계 생중계되며, 큐레이션은 콜드플레이의 크리스 마틴이 맡는다. ‘세서미 스트리트’와 ‘머펫’ 캐릭터도 출연진에 포함돼 세대를 아우르는 축제형 무대가 될 전망이다.