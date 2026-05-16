TSN KOREA 박용준 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 최종 명단이 공개됐다.

홍 감독은 16일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 온마당에서 월드컵 본선에 나설 태극전사 26명을 발표했다.

대표팀의 중심에는 역시 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)이 이름을 올렸다. 손흥민은 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르 대회에 이어 개인 통산 네 번째 월드컵 무대에 도전한다.

이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠) 등 대표팀 핵심 유럽파도 예상대로 최종 엔트리에 포함됐다.

손흥민을 축으로 한 공격진과 김민재가 버티는 수비진, 이강인이 이끄는 2선 조합은 홍명보호의 본선 경쟁력을 좌우할 핵심 축으로 꼽힌다.

이번 명단에서 가장 눈에 띄는 이름은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)다. 독일 출생 혼혈 선수인 카스트로프는 외국 태생 혼혈 선수로는 처음으로 한국 대표팀 소속 월드컵 본선 무대를 노린다.

K리그에서는 이기혁(강원FC)이 깜짝 발탁됐다. A매치 출전 경험이 한 경기에 불과한 이기혁은 막판 경쟁을 뚫고 홍명보 감독의 선택을 받으며 생애 첫 월드컵 도전에 나서게 됐다.

홍명보호는 최종 명단 발표를 기점으로 본격적인 북중미 월드컵 체제에 돌입한다. 18일 오후 솔트레이크시티로 이동해 사전캠프를 진행할 예정이다. 해외파 선수들은 소속팀 일정을 마친 뒤 곧바로 사전캠프로 합류할 것으로 보인다.



31일에는 트리니다드 토바고, 6월 4일에는 엘살바도르와의 친선경기를 통해 월드컵 모의고사를 치른다.



이후 홍명보호는 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동해, 6월 12일 체코와 조별리그 1차전을 치르고, 19일 멕시코와 2차전, 25일 남아프리카공화국과 최종전을 펼친다.



손흥민의 마지막 전성기와 이강인·김민재 세대의 성장세가 맞물린 이번 대표팀이 월드컵 본선에서 어떤 성과를 낼지 관심이 집중된다.

사진= TSNKOREA AI