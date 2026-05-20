





TSN KOREA 박용준 기자 | 크리스티아누 호날두가 다시 월드컵 무대에 선다.

포르투갈축구대표팀 로베르토 마르티네스 감독은 19일 현지시간 2026 국제축구연맹 FIFA 북중미 월드컵에 나설 포르투갈 대표팀 명단을 발표했다. 명단의 중심에는 41세 공격수 호날두가 있다.

호날두는 이번 대회에 출전하면 개인 통산 여섯 번째 월드컵 본선 무대를 밟게 된다.

이번 명단은 일반적인 26인 체제와 달리 27명으로 구성됐다. 네 번째 골키퍼 리카르도 벨류는 예비 성격으로 동행하며, 공식 등록은 부상 등 변수가 발생할 경우 이뤄질 수 있다. 마르티네스 감독은 북중미 월드컵의 이동 거리, 기후, 시차, 경기 밀도를 고려해 골키퍼와 측면 자원을 넓게 가져가는 결정을 내렸다.

호날두는 포르투갈 축구의 상징이지만, 이번 대표팀의 경기 운영 중심은 중원에 있다. 브루노 페르난데스, 베르나르두 실바, 비티냐, 주앙 네베스, 후벵 네베스가 포진한 미드필드는 대회 전체에서도 경쟁력 있는 조합으로 평가된다. 특히 비티냐와 주앙 네베스는 파리 생제르맹 PSG에서 쌓은 호흡을 대표팀으로 옮겨올 수 있다.

수비진도 안정적이다. 후벵 디아스, 누누 멘데스, 디오구 달로트, 주앙 칸셀루, 곤살루 이나시우가 포함됐다. 공격진에는 호날두를 비롯해 하파엘 레앙, 주앙 펠릭스, 곤살루 하무스, 페드루 네투, 프란시스쿠 콘세이상, 프란시스쿠 트린캉이 이름을 올렸다.

다만 공격진의 결정력은 변수다. 호날두는 여전히 상징성과 마무리 능력을 갖췄지만, 41세라는 나이는 경기 강도와 연속 출전에 영향을 줄 수 있다. 하파엘 레앙과 주앙 펠릭스는 재능에 비해 대표팀에서 꾸준한 폭발력을 보여줘야 하는 과제를 안고 있다.

포르투갈은 2026 월드컵 K조에 편성됐다. 조별리그 상대는 DR콩고, 우즈베키스탄, 콜롬비아다. 포르투갈은 6월 17일 DR콩고와 첫 경기를 치른 뒤 우즈베키스탄, 콜롬비아를 차례로 상대한다.



포르투갈은 유럽축구연맹 UEFA 예선 F조 1위로 본선에 직행했다. 최근 UEFA 네이션스리그 우승으로 경쟁력을 다시 입증했지만, 월드컵 우승 경험은 없다. 호날두에게 이번 대회는 커리어 마지막 월드컵이 될 가능성이 크다.

이번 포르투갈의 월드컵 키워드는 세대 공존이다. 호날두가 상징을 맡고, 브루노 페르난데스와 베르나르두 실바가 경기의 흐름을 조율한다. 비티냐와 주앙 네베스는 다음 세대의 중심축이다. 마르티네스 감독이 이 균형을 얼마나 안정적으로 묶어내느냐가 포르투갈의 우승 도전 성패를 가를 전망이다.



◆ 포르투갈 2026 월드컵 주요 정보



구분 내용 감독 로베르토 마르티네스 핵심 선수 크리스티아누 호날두, 브루노 페르난데스, 베르나르두 실바, 비티냐 조 편성 K조 상대국 DR콩고, 우즈베키스탄, 콜롬비아 호날두 기록 개인 통산 여섯 번째 월드컵 도전 포르투갈 월드컵 최고 성적 1966년 3위 월드컵 우승 없음



◆ 포르투갈 주요 명단



포지션 주요 선수 골키퍼 디오구 코스타, 조제 사, 후이 실바, 리카르도 벨류 수비수 후벵 디아스, 누누 멘데스, 주앙 칸셀루, 디오구 달로트, 곤살루 이나시우 미드필더 브루노 페르난데스, 베르나르두 실바, 비티냐, 주앙 네베스, 후벵 네베스 공격수 크리스티아누 호날두, 하파엘 레앙, 주앙 펠릭스, 곤살루 하무스, 페드루 네투

사진= Getty Images

