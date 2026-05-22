TSN KOREA 송은하 기자 | 프로야구 삼성 라이온즈가 공동 선두 경쟁을 벌이던 kt wiz를 제압하고 단독 1위로 올라섰다.

삼성은 21일 경북 포항야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 kt전에서 8-5로 승리했다. 베테랑 최형우가 5타수 3안타 3타점 1득점으로 타선을 이끌었다. 삼성은 2연승을 달리며 2연패에 빠진 kt를 한 경기 차로 밀어내고 순위표 최상단을 단독 점유했다.

출발은 kt가 빨랐다. 삼성은 초반 0-3으로 끌려갔다. 그러나 3회 김지찬과 김성윤의 연속 안타로 만든 기회에서 최형우와 르윈 디아즈가 연속 적시타를 터뜨리며 추격했다. 4회에는 김지찬의 적시타로 3-3 균형을 맞췄다.

승부처는 7회였다. 4-4에서 김성윤이 좌익선상 2루타로 포문을 열었고, 구자욱과 최형우, 디아즈가 연이어 안타를 생산했다. 삼성은 7회에만 3점을 뽑아 7-4로 달아났다. 8회초 한 점을 내줬지만, 8회말 최형우의 적시타가 다시 터지며 승부에 쐐기를 박았다.

마무리 김재윤도 기록을 보탰다. 김재윤은 9회 등판해 1이닝을 무실점으로 막고 시즌 10세이브 고지를 밟았다. 이로써 김재윤은 KBO리그 역대 5번째 7시즌 연속 두 자릿수 세이브를 달성했다.

광주에서는 LG 트윈스가 KIA 타이거즈를 5-3으로 꺾고 3위에서 2위로 올라섰다. LG는 5회 오지환의 2루타를 시작으로 박동원, 이영빈의 적시타와 홍창기의 땅볼 타점으로 3점을 먼저 냈다. 6회에는 대타 천성호의 밀어내기 몸에 맞는 공과 이영빈의 땅볼 타점으로 5-0까지 달아났다.

KIA는 6회와 7회, 9회에 한 점씩 따라붙었지만 초반 실점 차를 넘지 못했다. LG는 선발 제임스 네일을 흔든 집중력으로 상위권 순위 싸움에서 귀중한 승리를 챙겼다.

대전에서는 롯데 자이언츠가 한화 이글스를 8-2로 눌렀다. 롯데는 2회 전민재의 투런포, 3회 고승민의 솔로포로 초반 흐름을 잡았다. 7회 빅터 레이예스의 적시타와 9회 추가 2득점으로 승부를 확정했다. 롯데는 9위에서 8위로 올라섰고, 한화는 3연패에 빠졌다.

고척에서는 키움 히어로즈가 SSG 랜더스를 6-0으로 완파했다. 키움은 3회 1사 만루에서 김건희가 중월 만루홈런을 터뜨리며 승기를 잡았다. 선발 라울 알칸타라는 8이닝 2피안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 시즌 4승째를 올렸다. 키움은 4연승을 달리며 최하위에서 9위로 올라섰고, SSG는 4연패에 빠졌다.

잠실에서는 두산 베어스가 NC 다이노스를 1-0으로 꺾었다. 두산 선발 웨스 벤자민은 8이닝 5피안타 무실점 역투로 시즌 첫 승을 신고했다. 두산은 4연승으로 공동 4위권에 합류했고, NC는 병살타 5개에 발목을 잡히며 3연패 끝에 최하위로 떨어졌다.

흥행 기록도 새로 쓰였다. KBO는 21일 5개 구장에 6만8천838명이 입장해 시즌 누적 관중 403만5천771명을 기록했다고 밝혔다. 222경기 만의 400만 관중 돌파로, 지난해 230경기 기록을 앞당긴 역대 최소 경기 신기록이다.

이날 결과로 KBO리그 상위권은 삼성, LG, kt 중심으로 재편됐다. 중하위권에서는 키움과 롯데가 반등에 성공했고, NC와 한화, SSG는 연패 탈출이 급해졌다. 5월 중순 이후 순위 싸움은 선발진 안정과 불펜 소모 관리가 핵심 변수가 될 전망이다.