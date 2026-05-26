TSN KOREA 송은하 기자 | 손흥민은 26일 자신의 SNS을 통해 “원형 탈모 아니에요. 걱정하지 마세요”라는 글을 올렸다. 이어 “스트레스받을 일 없는데, 월드컵 때 봬요”라고 덧붙이며 팬들의 우려를 진화했다.

논란은 25일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 시애틀 사운더스의 2026 미국프로축구 MLS 15라운드 경기 중계 화면에서 시작됐다. 손흥민의 뒷머리 일부가 비어 보이는 장면이 포착되면서 온라인상에서 건강 이상과 스트레스 가능성이 거론됐다.

손흥민은 이날 중앙 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 슈팅 7개를 시도하며 올 시즌 리그 경기 개인 최다 슈팅을 기록했지만, 골문을 열지는 못했다. LAFC는 후반 41분 티모시 틸먼의 결승골로 시애틀을 1-0으로 꺾었다.

손흥민은 전반에만 슈팅 5개를 기록하며 적극적으로 득점을 노렸다. 전반 38분 골문 앞 발리슛, 전반 43분 중거리 슈팅을 시도했지만 모두 골대를 벗어났다. 후반 22분에는 헤더 슈팅까지 시도했고, 후반 32분에는 마르코 델가도의 컷백을 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 선방에 막혔다.

올 시즌 손흥민은 리그 14경기에서 도움 9개를 기록 중이다. 북중미카리브축구연맹 챔피언스컵을 포함한 공식전 득점은 2골이다. 득점 침묵은 이어지고 있지만, 공격 전개와 찬스 창출에서는 여전히 팀 내 핵심 역할을 맡고 있다.

LAFC는 시애틀전 승리로 리그 3연패를 끊었다. 서부 콘퍼런스 순위도 5위로 올라서며 분위기 반전에 성공했다. 경기에서는 손흥민과 시애틀 수비수 김기희가 나란히 선발 출전해 코리안 더비도 성사됐다.

손흥민은 이 경기를 끝으로 소속팀 일정을 마치고 미국 유타주 솔트레이크시티에 차려진 한국 축구대표팀 사전 캠프에 합류했다. 그는 2026 북중미 월드컵 최종 명단에 포함되며 개인 통산 네 번째 월드컵 출전을 앞두고 있다.

25일까지 전체 태극전사 26명 중 24명이 홍명보호에 합류하게 된다. 이어 27일 '철기둥' 김민재(뮌헨)가 오고, 6월 1일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에 진출한 파리 생제르맹의 이강인까지 합류하면 대표팀은 완전체가 된다.

손흥민은 월드컵 본선에서 통산 3골을 기록해 안정환, 박지성과 함께 한국 선수 월드컵 최다 득점 공동 1위에 올라 있다. 이번 대회에서 1골을 추가하면 한국 축구 월드컵 득점 역사에서 단독 1위에 오르게 된다.





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