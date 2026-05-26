TSN KOREA 송동섭 기자 | 잉글랜드 프로축구 아스널이 22년 만의 프리미어리그 정상 등극을 기념하는 우승 퍼레이드를 연다.

아스널은 오는 31일 오후 2시 (현지시간) 영국 런던 이즐링턴 일대에서 프리미어리그 우승 퍼레이드를 진행한다고 공식 발표했다. 구단은 이번 행사가 대규모 공개 행사로 열릴 예정이며, 많은 팬들이 홈 지역에 모일 것으로 예상된다고 밝혔다.

아스널은 맨체스터 시티가 본머스와 1-1로 비기면서 최종전 전 우승을 확정했다. 이후 크리스털 팰리스와의 시즌 최종전에서 2-1로 승리하며 승점 85점으로 시즌을 마쳤다.

이번 우승은 아스널이 2003-2004시즌 이후 처음 차지한 리그 정상이다. 북런던 팬들은 에미레이츠 스타디움 주변과 거리 곳곳에서 밤늦게까지 우승을 자축했다.

퍼레이드는 유럽축구연맹 챔피언스리그 결승 다음 날인 31일 열린다. 아스널은 30일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 파리 생제르맹과 결승전을 치른다.

아스널이 우승하면 이번 퍼레이드는 리그와 유럽 정상 등극을 함께 기념하는 무대가 된다. 패하더라도 22년 만의 리그 우승 축하 행사는 예정대로 진행된다.

구체적인 퍼레이드 경로는 아직 최종 공개되지 않았다.

아스널은 세부 정보가 구단 공식 홈페이지와 공식 채널을 통해 추후 안내될 것이라고 밝혔다.

현지 보도에 따르면 기존 계획은 에미레이츠 스타디움을 중심으로 드레이턴 파크, 오버트 파크, 하이버리 그로브, 세인트 폴스 로드, 어퍼 스트리트 등을 지나는 방식이 검토된 것으로 전해졌다.

이즐링턴 구청도 31일 퍼레이드 개최를 공지하며 도로 통제와 주차 제한이 있을 수 있다고 안내했다.

현지 당국은 많은 인파가 몰릴 것으로 보고 교통 관리와 안전 대책을 병행할 예정이다.





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