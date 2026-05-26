TSN KOREA 김민제 기자 | 대한민국 대표 속사포 래퍼 아웃사이더가 운영하는 국내 최초 특수동물 사설 교육기관 ‘랩 아카데미’가 주최·주관한 ‘몬스터 터틀쇼’가 관람객 1만5000여 명을 동원하며 성황리에 막을 내렸다.

지난 5월 23일부터 24일까지 인천 송도컨벤시아 제1전시장에서 열린 이번 행사는 ‘세계 거북의 날’을 기념해 마련된 국내 최초·최대 규모의 거북이 전시 교육 박람회다.

행사장에는 천연기념물 제453호이자 멸종위기종인 남생이를 비롯해 몸무게 200kg에 달하는 알다브라코끼리거북 등 희귀 거북 약 50종이 전시돼 관람객들의 발길을 끌었다.

국립생물자원관, 한국양서파충류협회, 남생이보호협회 등 전문 기관도 참여해 올바른 양서파충류 사육 문화와 생태계 보호의 중요성을 알렸다.

교육 프로그램도 풍성했다.

이정모 전 국립과천과학관 관장의 ‘거북의 진화’ 특강, ‘세계의 거북’ 출간 토크쇼, 아웃사이더의 반려거북 단계별 사육 특강 등이 진행됐다.

아웃사이더 원장은 “대한민국 파충류 문화의 전문성과 진정성을 세계에 알릴 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 생태계 보호와 올바른 양서파충류 교육 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편 아웃사이더는 ‘몬스터 키즈쇼’와 ‘몬스터 터틀쇼’를 기반으로 관련 콘텐츠 브랜드를 확장할 계획이며, 새 앨범 발매도 예고했다.

