TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 발롱도르 경쟁 구도가 본격적으로 윤곽을 드러내고 있다.

유럽 현지 매체들은 바르셀로나의 라민 야말, 레알 마드리드의 주드 벨링엄, 그리고 킬리안 음바페를 가장 강력한 후보군으로 평가하고 있다.

최근 발표한 2026 발롱도르 파워랭킹에서 야말과 벨링엄, 음바페를 중심으로 한 차세대 경쟁 체제로 보인다. 특히 이번 시즌은 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두 중심 시대 이후 세대교체가 사실상 완료되는 분기점이라는 분석이 나온다.

가장 큰 주목을 받는 선수는 야말이다. 바르셀로나와 스페인 대표팀에서 동시에 핵심 자원으로 자리 잡은 그는 10대 선수답지 않은 경기 지배력과 결정력을 보여주고 있다. 현지에서는 “메시 이후 가장 완성도 높은 공격 재능”이라는 평가까지 나온다.

야말은 올 시즌 바르셀로나의 공격 전개 중심으로 활약하며 UEFA 챔피언스리그와 라리가 경쟁력을 동시에 끌어올렸다. 스포르팅뉴스는 “개인 성적뿐 아니라 팀 성과까지 연결되고 있다는 점이 강점”이라고 분석했다.

벨링엄 역시 강력한 후보다. 레알 마드리드 중원의 중심축으로 자리 잡은 그는 공격 포인트뿐 아니라 경기 운영 능력까지 인정받고 있다. 특히 큰 경기에서 존재감이 강하다는 점이 높은 평가를 받는다.

음바페는 여전히 가장 폭발적인 득점력을 가진 선수로 평가된다. 레알 마드리드 이적 이후 적응 논란도 있었지만, 시즌 후반으로 갈수록 결정력이 살아났다는 분석이다. 프랑스 대표팀에서도 절대적 비중을 유지하고 있다.

이 밖에도 맨체스터 시티의 엘링 홀란, 바이에른 뮌헨의 자말 무시알라, 아스널의 부카요 사카 등도 상위권 후보군으로 거론된다. 이번 시즌 발롱도르 경쟁은 단순 개인 기록보다 팀 우승 성과에 크게 좌우될 가능성이 높다고 본다.

특히 UEFA 챔피언스리그와 FIFA 클럽월드컵 결과가 결정적 변수로 꼽힌다. 발롱도르는 전통적으로 시즌 후반 메이저 대회 성과에 큰 영향을 받아왔다. 실제로 최근 수상자들 역시 챔피언스리그 우승 혹은 국제대회 성과를 기반으로 표를 얻었다.

2026 발롱도르는 단순한 개인상 경쟁 이상의 의미를 갖는다. 메시와 호날두 시대 이후 세계 축구 권력 지형이 누구 중심으로 재편되는지를 상징적으로 보여주는 무대이기 때문이다.

현재 흐름은 야말의 상승세가 가장 가파르다. 그러나 레알 마드리드의 시즌 결과와 음바페의 득점 경쟁, 벨링엄의 영향력 확대 여부에 따라 판도는 언제든 뒤집힐 수 있다는 전망이 나온다.