TSN KOREA 송동섭 기자 | 파리 생제르맹(PSG)의 유럽축구연맹 챔피언스리그 우승 직후 프랑스 전역에서 폭력 사태가 발생해 수백 명이 체포됐다.

프랑스 내무부는 현지시간 31일 PSG의 챔피언스리그 우승 축하 분위기 속에서 전국적으로 780명이 체포됐다고 밝혔다. 이 가운데 파리와 수도권 일드프랑스 지역에서 592명이 체포됐고, 전국 기준 457명이 구금 조치됐다.

로랑 뉘녜즈 프랑스 내무장관은 이번 체포 규모가 지난해 PSG의 첫 챔피언스리그 우승 당시보다 32% 증가했다고 설명했다. 지난해에는 전국에서 592명이 체포됐고, 이 중 491명이 파리 지역에서 붙잡혔다.

프랑스 당국에 따르면 이번 충돌 과정에서 경찰과 헌병 57명이 다쳤고, 시민 부상자는 219명으로 집계됐다. 프랑스 현지 매체 르몽드는 파리 샹젤리제 거리에 최대 2만 명이 몰렸고, 일부 참가자가 상점을 파손하거나 차량에 불을 지르며 경찰과 충돌했다고 보도했다.

PSG 홈구장인 파르크 데 프랭스 인근에서도 긴장감이 커졌다. 일부 팬들은 경찰을 향해 폭죽을 쏘거나 물건을 던졌고, 경찰은 최루가스로 대응했다. AFP통신은 경기 종료 직후 축하 인파와 일부 과격 집단이 뒤섞이면서 파리 주요 지역에서 산발적 충돌이 이어졌다고 전했다.

프랑스 경찰은 결승전을 앞두고 전국에 2만2000명의 병력을 배치했다. 파리에서는 트램, 지하철, 버스 등 일부 대중교통 운행이 통제됐고, 샹젤리제와 파르크 데 프랭스 주변에는 대규모 경계 병력이 배치됐다. 그러나 우승 확정 이후 인파가 급격히 몰리면서 일부 지역 통제는 한계를 드러냈다.

사망 사고도 발생했다. 파리 검찰은 도심 진입 차단을 위해 설치된 콘크리트 구조물에 오토바이 운전자가 충돌해 숨졌다고 밝혔다. 다만 당국은 이 사고가 폭동과 직접 관련된 사안인지는 별도로 조사하고 있다고 설명했다.

뉘녜즈 장관은 프랑스 전역의 상황이 “전반적으로 통제됐다”고 밝혔다. 그는 밤사이 파리 외곽 순환도로 봉쇄 시도가 5차례 있었지만 모두 차단됐다고 덧붙였다.

정치권에서는 즉각 비판이 나왔다. 극우 성향 국민연합의 마린 르펜 의원은 공공시설과 상점, 경찰을 겨냥한 폭력 행위를 강하게 비판했다. 같은 당 조르당 바르델라 대표도 경찰 등 공권력에 대한 지지를 밝히며 “돌을 던지고, 파괴하고, 약탈하는 방식이 반복되고 있다”고 주장했다.

샹젤리제 지역을 관할하는 파리 8구 측도 정부의 군중 통제 능력에 의문을 제기했다. 8구 관계자는 “거리에서 치명적 비극이 발생하기 전에 대규모 집회를 금지하는 방안까지 검토해야 한다”고 밝혔다.

프랑스 정부는 폭력 사태와 별개로 PSG 우승 축하 행사는 예정대로 진행했다. PSG 선수단은 에펠탑 남쪽 샹드마르스 광장에서 팬들과 우승을 기념했다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 엘리제궁에서 PSG 선수단을 초청해 우승을 축하했다.

다만 마크롱 대통령은 파리와 여러 도시에서 벌어진 폭력 장면에 대해 “받아들일 수 없는 일”이라고 비판하며 법적 대응을 예고했다.

PSG의 우승은 프랑스 축구사에 남을 성과였지만, 축하의 밤은 공공질서 논란으로 얼룩졌다. 프랑스 사회는 대형 스포츠 이벤트 이후 반복되는 도심 폭력과 군중 통제 문제를 다시 마주하게 됐다.