TSN KOREA 송동섭 기자 | 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 본선을 앞두고 마지막 실전 점검에 나선다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 4일 오전 10시 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 엘살바도르와 평가전을 치른다.

이 경기는 월드컵 본선 전 마지막 평가전이다. 한국은 앞서 같은 장소에서 트리니다드토바고를 5-0으로 완파하며 분위기를 끌어올렸다. 대한축구협회 발표에 따르면 한국은 FIFA 랭킹 25위, 엘살바도르는 100위로 객관적 전력에서는 한국이 우위에 있다.

이번 경기는 이강인이 합류한 뒤 치르는 첫 완전체 평가전이라는 점에서 의미가 크다. 이강인은 파리 생제르맹 소속으로 유럽축구연맹 챔피언스리그 결승 일정을 마친 뒤 대표팀 사전캠프에 합류했다. 대표팀은 엘살바도르전을 통해 손흥민, 이강인, 황인범, 이재성 등 핵심 자원의 조합을 최종 확인할 것으로 보인다.

직전 트리니다드토바고전은 공격진 회복이라는 성과를 남겼다. 손흥민은 멀티골을 기록하며 대표팀 공격의 중심임을 다시 입증했다. 조규성도 2골을 넣어 원톱 경쟁 구도에 변화를 만들었다.

중원 점검도 중요한 수확이었다. 황인범은 부상 우려를 털고 경기 감각을 끌어올리는 단계에 들어섰다. 황인범은 지난 3월 이후 발목 부상 여파로 실전 공백이 있었지만, 대표팀 훈련과 평가전을 통해 몸 상태를 회복하고 있다. 로이터는 황인범이 몸 상태에는 문제가 없지만 경기 감각 회복이 필요하다고 밝혔다고 전했다.

다만 수비진에는 악재가 발생했다. 센터백 조유민은 트리니다드토바고전에서 오른발 족저근막 부상을 입고 대표팀에서 제외됐다. 대한축구협회는 조유민이 약 8주간 치료가 필요하다고 판단했고, 월드컵 출전이 어렵다고 설명했다. 조유민의 빈자리는 전북 현대의 조위제가 메운다.

엘살바도르는 북중미 월드컵 본선 진출에 실패한 팀이다. 최종예선에서 파나마, 과테말라, 수리남에 밀려 조 최하위로 탈락했다. 최근 경기 흐름도 안정적이지 않다. 득점력은 제한적이고 수비 조직력에서도 약점을 드러냈다. 한국 입장에서는 상대 전력보다 자체 완성도를 점검하는 경기가 될 가능성이 크다.

그렇다고 방심할 상대는 아니다. 엘살바도르 공격진에서는 네이선 오르다스가 경계 대상으로 꼽힌다. 오르다스는 로스앤젤레스FC 소속 공격수로 손흥민과 같은 팀에서 뛰고 있다. 2004년생인 그는 엘살바도르 대표팀의 젊은 전방 자원으로, 빠른 움직임과 문전 침투 능력을 갖췄다.

홍 감독의 선택지는 비교적 명확하다. 손흥민은 왼쪽 측면 공격수로 나서 공격 전개의 출발점 역할을 맡을 가능성이 높다. 조규성과 오현규는 최전방 경쟁 구도를 형성한다. 직전 경기에서 골을 넣은 조규성은 다시 기회를 받을 수 있고, 몸 상태를 끌어올린 오현규도 선발 또는 교체 카드로 점검될 수 있다.

이강인의 출전 여부는 고지대 적응과 회복 상태가 변수다. 대표팀은 이미 솔트레이크시티 인근에서 고지대 적응 훈련을 진행해 왔다. 엘살바도르전은 전술보다 체력, 회복, 압박 강도, 공수 전환 속도를 함께 확인하는 시험대가 된다.

수비진에서는 조유민 이탈 이후 스리백과 포백 운용의 안정성이 관전 포인트다. 이기혁은 트리니다드토바고전에서 안정적인 수비와 빌드업 가담을 보여줬다. 조위제가 합류한 만큼 홍 감독은 수비 조합의 비상 플랜까지 점검해야 한다. 월드컵 본선에서는 한 차례의 수비 실수가 승부를 가를 수 있기 때문이다.

홍명보호는 엘살바도르전을 마친 뒤 조별리그 1, 2차전 개최지이자 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동한다. 한국은 조별리그에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국을 상대한다. 6월 11일 과달라하라에서 체코를 상대로 월드컵 첫 경기를 치른다.

이번 평가전의 핵심은 대승 여부가 아니다. 손흥민의 득점 감각, 이강인의 공격 전개, 황인범의 경기 체력, 최전방 경쟁, 조유민 이탈 이후 수비 재편이 모두 확인 대상이다. 이번 마지막 실험전에서 홍명보호가 결과와 내용 두 가지를 모두 잡아야 월드컵 본선 첫 경기를 안정적으로 맞을 수 있다.

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