TSN KOREA 송은하 기자 | 인공지능(AI) 산업을 이끄는 세계적 기업 엔비디아의 수장인 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장 마운드에 오른다.

프로야구 두산 베어스는 오는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움 히어로즈와의 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 홈경기에서 젠슨 황 CEO가 시구를 맡고, 박정원 두산그룹 회장이 시타자로 나선다고 발표했다.

대만 타이난 출신으로 9세 때 미국으로 이주한 황 CEO는 평소 야구에 대한 애정을 여러 차례 드러낸 바 있다. 미국 메이저리그(MLB)를 비롯한 야구 문화에 관심이 깊은 것으로 알려진 그는 이번 행사에서 엔비디아 창립 연도인 1993년을 상징하는 93번이 새겨진 두산 유니폼을 입고 마운드에 설 예정이다.



젠슨 황은 엔비디아를 1993년 공동 창업했으며 현재까지 CEO를 맡고 있다. 그는 AI 반도체 시장을 주도하며 글로벌 기술 업계에서 가장 영향력 있는 경영인 중 한 명으로 평가받는다.

시타를 맡는 박정원 회장은 두산그룹 창립 연도인 1896년을 의미하는 96번 유니폼을 착용한다.

두산 구단은 이번 시구·시타 행사가 글로벌 AI 산업과 한국 프로야구를 연결하는 상징적인 이벤트가 될 것으로 기대하고 있다.



황 CEO의 이번 시구는 단순한 스포츠 행사 이상의 의미를 갖는다는 평가다. 최근 한국을 비롯한 아시아 시장에서 AI 인프라 투자와 반도체 생태계 협력이 확대되는 가운데, 글로벌 기술 리더가 한국 야구팬들과 직접 소통하는 이례적인 장면이 연출될 전망이다.

한편 젠슨 황 CEO는 방한 기간 동안 국내 주요 기업 관계자들과 AI 반도체, 데이터센터, 피지컬 AI 분야 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 이날 야구팬들은 물론 IT 업계 관계자들까지 잠실구장으로 시선을 돌리게 하는 특별한 이벤트가 될 것으로 보인다.

사진= TSNKOREA AI