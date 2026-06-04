TSN KOREA 장우혁 기자 | kt wiz가 선두 LG 트윈스의 추격을 따돌리고 상위권 경쟁에 다시 불을 붙였다.

kt는 3일 수원 홈경기에서 LG를 7-6으로 꺾었다. 이 승리로 2위 kt와 선두 LG의 승차는 0.5경기로 좁혀졌다.

kt는 초반부터 흐름을 잡았다. 1회 샘 힐리어드의 안타와 김민혁의 2루타, 상대 폭투를 묶어 3점을 냈고, 2회에도 김현수와 김민혁의 적시타로 5-0까지 달아났다.

최원준은 4타수 4안타 1타점 2득점으로 공격을 이끌었다.

LG는 7회 이재원의 투런포, 9회 오스틴 딘의 투런포로 1점 차까지 추격했지만 경기를 뒤집지는 못했다.

NC 다이노스는 대구 원정에서 삼성 라이온즈를 6-4로 눌렀다. 올해 삼성전 7연패 뒤 첫 승리다.

NC는 르윈 디아즈에게 연타석 투런포를 허용하며 1-4로 밀렸지만, 6회 박민우의 2점 홈런과 8회 동점 득점으로 승부를 연장으로 끌고 갔다. 연장 10회 김한별의 적시타와 김주원의 땅볼로 결승점을 만들었다.

롯데 자이언츠는 광주 원정에서 KIA 타이거즈를 8-3으로 꺾었다.

코치진 개편과 선수단 조정으로 분위기 쇄신에 나선 뒤 거둔 의미 있는 승리였다.

한화 이글스와 두산 베어스는 잠실에서 연장 11회 접전 끝에 3-3으로 비겼다.

두산은 11회말 양의지의 홈런과 박찬호의 3루타로 패배 직전 균형을 맞췄다.