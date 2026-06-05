TSN KOREA 박용준 기자 | 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 이벤트인 더 메모리얼 토너먼트 첫날 무난한 출발을 알렸다.

최근 더CJ컵 바이런 넬슨에서 준우승을 차지하며 상승세를 이어온 김시우는 선두권과의 격차를 크게 벌리지 않으며 남은 라운드 반등의 발판을 마련했다.

김시우는 5일(한국시간) 미국 오하이오주 더블린 뮤어필드 빌리지 골프클럽(파72)에서 열린 더 메모리얼 토너먼트(총상금 2천만 달러) 1라운드에서 버디 4개와 보기 4개를 기록해 이븐파 72타를 적어냈다. 중간합계 공동 23위에 자리한 김시우는 공동 선두 그룹과 5타 차를 유지했다.

이번 대회는 PGA 투어가 지정한 시그니처 이벤트 가운데 하나로 세계 정상급 선수들이 대거 출전했다. 현지 골프 전문 매체들은 최근 경기력과 코스 적응 능력을 근거로 김시우를 우승 후보 상위권으로 평가했다.

특히 지난달 더CJ컵 바이런 넬슨에서 54홀 선두를 달리며 우승 경쟁을 펼쳤던 만큼 이번 대회에서도 강력한 다크호스로 주목받고 있다.

출발은 인상적이었다. 김시우는 2번 홀에서 약 5.8ｍ 버디 퍼트를 성공시킨 데 이어 5번 홀에서는 8.2ｍ 장거리 퍼트를 집어넣으며 상승세를 탔다. 7번 홀에서도 벙커에 빠진 두 번째 샷을 만회하며 버디를 추가, 한때 3언더파까지 타수를 줄였다.

그러나 후반으로 갈수록 흔들렸다. 8번 홀과 9번 홀에서 연속 보기를 범하며 흐름이 끊겼고, 13번 홀 버디 이후에도 14번 홀 보기로 타수를 지키지 못했다. 이어 16번 홀과 17번 홀에서 다시 연속 보기를 기록했지만 마지막 18번 홀에서 약 5ｍ 버디 퍼트를 성공시키며 이븐파로 첫날 경기를 마무리했다.

함께 출전한 임성재는 버디 3개와 보기 4개를 묶어 1오버파 73타를 기록하며 공동 33위에 자리했다. 초반부터 버디와 보기가 반복되는 기복 있는 플레이를 펼쳤고, 후반에도 타수를 줄이지 못하며 선두권 추격 과제를 안게 됐다.

공동 선두에는 윈덤 클라크, J.J. 스펀, 라이언 제러드(이상 미국), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 5언더파 67타로 이름을 올렸다. 특히 클라크는 이글 1개와 버디 5개를 앞세워 최근 바이런 넬슨 우승 상승세를 이어가며 시즌 두 번째 우승 도전에 나섰다.

김시우는 최근 휴식을 통해 체력을 재정비한 만큼 남은 라운드에서 정교한 아이언 샷과 안정적인 퍼트 감각을 회복한다면 충분히 우승 경쟁에 뛰어들 수 있다는 평가를 받고 있다.

PGA 투어 정상급 선수들이 밀집한 시그니처 이벤트인 만큼 2라운드부터 본격적인 순위 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

사진= Getty Images