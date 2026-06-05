TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 북중미 월드컵을 앞두고 손흥민(LAFC)이 맥도날드 월드컵 한정판 컵 모델에 이름을 올렸다.

맥도날드는 미국 내 참여 매장에서 4일(현지시간)부터 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 기념 세트 메뉴를 판매하고, 구매 고객에게 한정판 컬렉터 컵 9종 중 1종을 제공한다.

이번 한정판 컵에는 손흥민을 비롯해 데이비드 베컴, 호나우지뉴, 티에리 앙리 등 세계 축구를 대표했던 스타들이 포함됐다. 여기에 공동 개최국을 상징하는 크리스천 풀리식(미국), 알폰소 데이비스(캐나다), 산티아고 히메네스(멕시코), 스페인 신성 라민 야말도 이름을 올렸다.

맥도날드는 이번 프로모션을 월드컵 개막 분위기를 끌어올리기 위한 대형 스포츠 마케팅 캠페인으로 전개하고 있다. 월드컵 세트는 빅맥 또는 10조각 치킨 맥너겟 등으로 구성됐다.

손흥민의 선정은 베컴, 호나우지뉴, 앙리처럼 월드컵과 클럽 무대에서 강한 상징성을 가진 인물들과 같은 캠페인에 포함됐다는 점에서 손흥민의 글로벌 브랜드 가치가 다시 확인됐다.

이번 월드컵은 미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최한다. 글로벌 기업들은 개막 전부터 대표 선수와 레전드를 앞세운 마케팅 경쟁에 들어갔다.

손흥민은 한국 대표팀의 핵심 선수이자 아시아 축구를 대표하는 글로벌 아이콘으로, 본선 무대뿐 아니라 월드컵 상업 캠페인에서도 존재감을 확대하고 있다.



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