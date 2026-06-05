TSN KOREA 장우혁 기자 | 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 개막에 맞춰 새로운 공식 축구 게임을 선보인다.

이번 작품은 세계 최대 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 넷플릭스를 통해 독점 공개되며, 월드컵 열기를 디지털 공간으로 확장하는 FIFA의 새로운 전략으로 주목받고 있다.

FIFA와 넷플릭스는 오는 11일 'FIFA 월드컵: 론치 에디션(FIFA World Cup: Launch Edition)'을 출시한다고 발표했다. 이 게임은 FIFA와 게임 개발사 델파이 인터랙티브(Delphi Interactive)가 공동 개발한 축구 시뮬레이션 게임으로, 넷플릭스 게임 서비스 가입자라면 추가 비용 없이 이용할 수 있다.

이번 게임의 가장 큰 특징은 실제 2026 북중미 월드컵과 연동된다는 점이다. 이용자는 본선에 참가하는 48개 국가대표팀 가운데 원하는 팀을 선택할 수 있으며, 미국·캐나다·멕시코에서 열리는 실제 월드컵 경기장 16곳을 무대로 경기를 펼칠 수 있다.

선수 데이터 역시 실제 대회 참가 선수들을 기반으로 구성됐다. FIFA에 따르면 게임에는 총 1248명의 선수가 구현됐으며, 이용자는 각 국가대표팀을 조작해 월드컵 우승에 도전할 수 있다.

넷플릭스는 월드컵 기간 동안 실제 경기 결과와 연계한 콘텐츠도 제공할 예정이다.

매일 새로운 미션과 챌린지, 특별 이벤트가 업데이트되며 실제 월드컵의 주요 장면과 이슈가 게임 내 콘텐츠로 반영된다.

조작 방식도 기존 축구 게임과 차별화를 시도했다.

사용자는 TV 화면에서 게임을 실행한 뒤 QR코드를 스캔해 스마트폰을 컨트롤러로 활용할 수 있다. 별도의 게임 콘솔 없이도 손쉽게 즐길 수 있도록 설계됐으며 최대 4명이 동시에 플레이할 수 있다.

업계에서는 FIFA가 일렉트로닉아츠(EA)와 결별한 이후 독자적인 게임 생태계 구축에 본격적으로 나선 것으로 분석하고 있다.

과거 'FIFA 시리즈'가 EA 스포츠 FC로 브랜드를 변경한 이후 FIFA는 새로운 파트너십을 통해 월드컵 중심의 게임 사업 확대를 추진해 왔다.

특히 이번 작품은 고사양 콘솔 게임보다는 접근성과 대중성에 초점을 맞춘 것으로 평가된다. 축구 팬들은 손흥민을 비롯한 각국 스타 플레이어를 직접 조작하며 월드컵의 감동을 체험할 수 있게 됐다.

2026 북중미 월드컵이 역사상 최초의 48개국 체제로 열리는 가운데, FIFA는 경기장 밖에서도 전 세계 팬들이 월드컵을 함께 즐길 수 있는 새로운 플랫폼 구축에 속도를 내고 있다.



