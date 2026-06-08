TSN KOREA 김민제 기자 | 국제축구연맹(FIFA) 세계랭킹이 월드컵 본선 판도 분석의 주요 지표로 부상했다.



2026 북중미 월드컵은 미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최하며, 본선 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대된 첫 월드컵이다.

이번 월드컵 확대 체제가 전통 강호에는 비교적 안정적인 본선 진입로를 제공한 반면, 일부 중하위권 국가에는 기회의 무대가 됐다.

FIFA 랭킹 기준 상위권은 유럽과 남미가 여전히 장악했다. 프랑스가 1위, 스페인이 2위, 아르헨티나가 3위, 잉글랜드가 4위, 포르투갈이 5위에 올랐다. 브라질은 6위, 네덜란드는 7위, 모로코는 8위, 벨기에는 9위, 독일은 10위로 집계됐다. 랭킹 상위 10개국 중 모로코를 제외하면 모두 유럽축구연맹(UEFA)과 남미축구연맹(CONMEBOL) 소속이다.

대한민국은 25위로 본선 진출국 가운데 중상위권에 자리했다. 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 중에서는 일본이 18위로 가장 높고, 이란이 21위, 한국이 25위, 호주가 27위로 뒤를 이었다. 이는 아시아 축구가 본선 진출국 수 확대의 수혜를 받았지만, 실질적 경쟁력은 일본·이란·한국·호주 중심으로 수렴되고 있음을 보여준다.



◆ 2026 월드컵 본선 주요 FIFA 랭킹



FIFA 랭킹 국가 대륙연맹 1 프랑스 UEFA 2 스페인 UEFA 3 아르헨티나 CONMEBOL 4 잉글랜드 UEFA 5 포르투갈 UEFA 6 브라질 CONMEBOL 7 네덜란드 UEFA 8 모로코 CAF 9 벨기에 UEFA 10 독일 UEFA 18 일본 AFC 21 이란 AFC 25 대한민국 AFC 27 호주 AFC 30 캐나다 CONCACAF 85 뉴질랜드 OFC

이번 랭킹에서 가장 눈에 띄는 대목은 본선 진출국 간 격차다. 본선 최상위권에는 프랑스, 스페인, 아르헨티나, 잉글랜드 등 우승 후보가 포진한 반면, 퀴라소 82위, 아이티 83위, 뉴질랜드 85위 등 80위권 국가도 월드컵 무대에 오른다. 스포팅뉴스는 세계 80위권 밖 3개국이 본선에 진출했다는 점을 주목하며, 48개국 확대 체제가 월드컵의 경쟁 구도를 넓혔다고 평가했다.

아시아권에서는 일본의 18위가 가장 돋보인다. 일본은 독일, 스페인 등 유럽 강호와의 최근 국제대회 경험을 바탕으로 FIFA 랭킹에서도 아시아 선두권을 유지하고 있다. 이란은 21위로 전통적인 서아시아 강호의 위치를 지켰고, 한국은 25위로 본선 조 추첨과 토너먼트 진출 가능성을 동시에 따져야 하는 위치에 놓였다. 한국 입장에서는 조별리그에서 상위 포트 강호를 만날 가능성이 여전히 크지만, 랭킹상 중위권 국가와의 승부에서는 충분히 경쟁력을 기대할 수 있는 구도다.



◆ 대륙별 주요 본선 경쟁 구도



대륙연맹 주요 상위 팀 특징 UEFA 프랑스, 스페인, 잉글랜드, 포르투갈, 네덜란드, 독일 우승 후보 다수 포진 CONMEBOL 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 우루과이 전통 강호 중심의 압축 경쟁 AFC 일본, 이란, 대한민국, 호주 아시아 4강 체제 유지 CAF 모로코, 세네갈, 알제리, 이집트 모로코·세네갈 중심 경쟁력 부각 CONCACAF 멕시코, 미국, 캐나다, 파나마 개최국 효과와 홈 이점 변수 OFC 뉴질랜드 낮은 랭킹에도 본선 진출 의미 확대

FIFA 랭킹은 월드컵 우승을 보장하는 지표는 아니다. 오히려 역대 월드컵에서는 랭킹 1위가 대회 직전 우승까지 이어진 사례가 없었다. 1994년 독일, 1998년 브라질, 2002년 프랑스, 2006년과 2010년 브라질, 2014년 스페인, 2018년 독일, 2022년 브라질 모두 대회 전 세계 1위였지만 정상에 오르지 못했다. 2026년 현재 1위 프랑스가 이 징크스를 깰 수 있을지가 또 다른 관전 포인트다.

FIFA 랭킹 산정 방식도 변수다. 현재 랭킹은 2018년 8월 개편된 방식에 따라 이전 점수에 경기 결과, 상대 수준, 경기 중요도 등을 반영해 점수를 더하거나 빼는 방식으로 계산된다. 월드컵 본선 경기는 친선 경기보다 가중치가 높고, 상위권 팀을 이긴 경우 더 많은 점수를 얻는다. 승부차기 결과와 토너먼트 패배에 대한 처리 방식도 일반 경기와 다르게 반영된다.

2026 월드컵은 단순한 랭킹 경쟁을 넘어 대회 구조 자체가 바뀐 시험대다. 참가국 확대는 축구 저변 확대라는 명분을 갖지만, 조별리그의 전력 격차와 경기 품질 논란도 동시에 불러올 수 있다. 강호들은 더 넓어진 본선 문을 통과했지만, 우승까지 가는 길에서는 랭킹보다 대진, 부상, 체력 관리, 토너먼트 적응력이 더 큰 변수가 될 가능성이 크다.

한국 축구에도 이번 랭킹은 현실적인 기준선을 제시한다. 한국은 아시아 최상위권을 유지하고 있지만 세계 20위권 안착에는 아직 거리가 있다. 조별리그 통과를 넘어 16강 이상을 노리기 위해서는 상위권 팀과의 수비 조직력, 중위권 팀 상대 득점 효율, 세트피스 완성도가 모두 필요하다.

사진= TSNKOREA AI