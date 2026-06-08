TSN KOREA 송동섭 기자 | 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 첫 경기 체코전을 앞두고 결전지와 가장 유사한 환경에서 마지막 담금질에 들어갔다.

한국 축구대표팀은 8일 한국시간 기준 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판에 있는 치바스 베르데 바예 훈련장(Chivas Verde Valle Training Site)에서 이틀째 훈련을 진행했다. 이곳은 멕시코 리그 명문 CD과달라하라의 전용 훈련 시설이다. 한국은 베이스캠프 과달라하라 , 훈련장은 치바스 베르데 바예, 숙소는 웨스틴 과달라하라이다.

한국이 첫 경기부터 잔디 적응에 공을 들이는 이유는 명확하다. 조별리그 1차전 체코전과 2차전 멕시코전이 모두 과달라하라 스타디움에서 열린다. 한국은 현지시간 6월 5일 과달라하라 베이스캠프에 도착했다.

체코와의 첫 경기는 현지시간 6월 11일 오후 8시, 한국시간 6월 12일 오전 11시에 열린다. 이어 멕시코전은 현지시간 6월 18일, 3차전 남아프리카공화국전은 몬테레이에서 치른다.

이번 준비의 핵심은 잔디다. 과달라하라 스타디움은 CD과달라하라가 홈구장으로 쓰는 경기장이다. 대회 수용 규모는 4만8000명이며, 한국과 체코의 조별리그 첫 경기도 이곳에서 열린다.

홍명보호가 치바스 베르데 바예를 선택한 것은 단순한 접근성 문제가 아니다. 대표팀은 과달라하라 스타디움과 같은 구단 관리권 아래 있는 훈련장을 확보했다. 경기장과 훈련장의 잔디 종류와 관리 방식이 유사할수록 패스 속도, 볼 바운드, 스터드 접지, 골키퍼의 반응 타이밍까지 세밀하게 맞출 수 있다. 월드컵 조별리그 첫 경기처럼 긴장도가 높은 무대에서는 이런 차이가 경기 초반 흐름을 바꾸는 요인이 된다.

특히 한국 선수들에게 익숙한 국내 경기장의 켄터키 블루그래스 계열 잔디와 멕시코 현지의 버뮤다 그래스 계열 잔디는 체감이 다르다. 골키퍼 김승규는 훈련 뒤 “일본 리그 잔디와 느낌이 비슷하다. 잔디도 짧고 공도 빠르게 온다”고 전했다. 이는 수비 빌드업과 골키퍼 후방 전개에서 볼 스피드가 더 빨라질 수 있음을 의미한다.

체코와의 준비 방식 차이도 뚜렷하다. FIFA 베이스캠프 자료에 따르면 체코는 미국 텍사스주 댈러스 권역의 셰라턴 포트워스 다운타운 호텔을 숙소로 쓰고, 맨스필드 멀티퍼포스 스타디움 훈련장을 사용한다.

이 차이는 첫 경기 당일 변수로 이어질 수 있다. 체코는 천연잔디 훈련장을 사용하더라도 과달라하라 스타디움과 같은 관리 체계의 잔디를 반복적으로 밟는 것은 아니다. 반면 한국은 6일부터 10일까지 현지 적응 훈련을 이어가며 경기장과 거의 같은 조건을 몸에 입력하고 있다.

이번 대회부터 경기 전날 공식 훈련이 실제 경기장에서 충분히 이뤄지지 않는 방식이라면, 한국의 사전 베이스캠프 선택은 더 큰 의미를 갖는다.

전술적으로도 잔디 적응은 체코전의 핵심 변수다. 체코는 신체 조건과 제공권, 세트피스, 중원 압박을 강점으로 삼는 유럽형 팀이다. 체코는 2006년 이후 첫 월드컵 본선에 나서며, 토마시 수첵, 파트리크 시크, 라디슬라프 크레이치, 파벨 슐츠 등을 중심으로 최종 명단을 꾸렸다. 또 체코 리그 우승팀 슬라비아 프라하 소속 선수가 10명 포함됐다.

체코의 장점은 높이와 조직력이다. 한국은 이를 상대로 전환 속도와 측면 침투, 2선 압박 회피 능력을 끌어올려야 한다. 잔디가 짧고 공이 빠르게 흐르면 한국의 짧은 패스 전개와 전방 압박 회피에는 이점이 될 수 있다. 반대로 볼 터치가 길어지거나 수비 라인의 첫 패스가 흔들리면 체코의 강한 압박에 곧바로 노출될 수 있다. 홍명보 감독이 경기장과 유사한 잔디 위에서 훈련 강도를 끌어올리는 이유다.



홍명보호의 베이스캠프 선택은 행정적 준비를 넘어 경기력 설계에 가깝다.

대표팀은 후보지 70여 곳을 검토한 끝에 치바스 베르데 바예를 1순위로 FIFA에 제출했고, 실제로 같은 훈련장을 확보했다. 숙소와 훈련장 사이 거리가 약 8㎞에 불과하다는 점도 회복과 컨디션 관리 측면에서 유리하다. 월드컵 기간에는 이동 시간이 곧 피로도이고, 피로도는 경기 후반 집중력으로 직결된다.



결국 체코전의 관전 포인트는 세 가지다.

첫째, 한국이 빠른 잔디 위에서 후방 빌드업을 얼마나 안정적으로 가져가느냐다.

둘째, 체코의 제공권과 세트피스를 얼마나 억제하느냐다.

셋째, 고지대와 습도, 잔디, 이동 변수에서 한국이 사전 준비의 이점을 실제 경기력으로 연결하느냐다.



홍명보호는 첫 경기부터 조별리그 전체 흐름을 결정할 승부를 맞는다. 체코전에서 승점을 확보하면 멕시코전 부담을 줄일 수 있다. 반대로 첫판을 놓치면 개최국 멕시코와의 두 번째 경기 압박이 크게 높아진다. 한국이 결전지와 같은 잔디 위에서 반복 훈련을 이어가는 이유는 바로 여기에 있다.



월드컵 첫 경기는 전술 싸움이자 적응 싸움이다. 홍명보호는 그 싸움을 이미 훈련장 선택 단계에서 시작했다.

