TSN KOREA 장우혁 기자 | 빅터 웸반야마가 커리어 첫 NBA 파이널에서 가장 빠른 시험대에 섰다.

샌안토니오 스퍼스는 2026 NBA 파이널 1, 2차전을 모두 홈에서 내주고 뉴욕 닉스와의 3차전을 앞두고 있다.

시리즈 전적은 0승 2패다. 객관적인 흐름은 닉스 쪽으로 기울었지만, 스퍼스의 반격 가능성은 여전히 웸반야마의 손끝에 달려 있다.

뉴욕은 이미 분위기를 장악했다. 닉스는 1973년 이후 첫 우승을 노리고 있다.

2차전은 105-104, 한 점 차 승부였다. 스퍼스 입장에서는 패배보다 더 아픈 것은 승부처에서 경기를 끝내지 못했다는 사실이다.

웸반야마의 기록만 놓고 보면 부진이라고 단정하기 어렵다. 그는 파이널 첫 두 경기에서 평균 27.5점을 기록했다. 그러나 닉스의 집중 견제 속에 야투 효율이 떨어졌고, 샌안토니오가 경기 막판 주도권을 지키지 못하면서 책임론도 함께 커졌다. 스퍼스 미치 존슨 감독은 웸반야마를 더 효과적으로 활용하기 위해 팀 전체의 움직임이 개선돼야 한다는 취지로 말했다.

문제는 ‘언제’ 점수를 올리느냐다. NBA 공식 분석은 2차전 막판 웸반야마의 실책과 마지막 슛 실패를 핵심 장면으로 짚었다. 동점 상황에서 리바운드를 잡은 뒤 이어진 장면에서 결정적인 턴오버가 나왔고, 마지막 공격에서도 점퍼가 빗나갔다. 결과적으로 닉스는 2-0 리드를 잡았고, 스퍼스는 잡을 수 있었던 경기를 놓쳤다.

스퍼스가 3차전에서 반등하려면 웸반야마가 경기 초반부터 림 근처에서 공격 압박을 걸고, 타운스를 파울 트러블로 몰아넣는 장면이 필요하다는 분석이다.

웸반야마는 압박을 피하지 않았다. 3차전을 앞두고 그는 지금의 무게를 받아들이는 것이 중요하다는 취지로 말했다. 자신이 원했던 무대에 서 있는 만큼, 지나치게 복잡하게 생각하기보다 현재의 위치와 역할을 인정해야 한다는 메시지였다. 22세 스타가 파이널 무대에서 보여야 할 태도라는 점에서는 긍정적이다. 다만 파이널은 태도만으로 버틸 수 있는 무대가 아니다. 말은 경기력으로 증명돼야 한다.

스퍼스의 구조적 부담도 크다. 뉴욕포스트는 스퍼스가 홈 2연패 뒤 원정 3차전에 나서는 상황을 “험난한 과제”로 표현했다. 디애런 팍스는 팀의 믿음과 공격성을 강조하고 있지만, 스퍼스는 웸반야마 22세, 스테폰 캐슬 21세, 딜런 하퍼 20세 등 젊은 핵심 선수들이 큰 무대를 처음 통과하는 팀이다. 베테랑의 리더십이 필요하지만, 결국 경기 흐름을 바꿀 1순위 옵션은 웸반야마다.

닉스는 정반대의 흐름에 있다. 제일런 브런슨은 승부처 운영에서 강점을 보였고, 칼 앤서니 타운스는 공수 양면에서 웸반야마와의 매치업을 흔들었다. 파이널 MVP 배당 흐름에서도 브런슨과 타운스가 웸반야마를 앞질렀다. 웸반야마가 시리즈 전 우승 후보급 스타로 평가받았지만, 0-2 열세와 닉스 핵심 선수들의 활약이 판세를 바꾼 것이다.



3차전의 초점은 명확하다. 웸반야마가 경기 초반부터 페인트존을 장악할 수 있느냐, 그리고 막판에 같은 실수를 반복하지 않느냐다. 닉스 수비는 웸반야마에게 단순한 1대1 승부를 허용하지 않는다. 타운스가 1차 저지선을 만들고, 약한 쪽 수비가 빠르게 좁혀 들어온다. 웸반야마가 볼을 오래 들고 있으면 뉴욕의 수비는 더 정교하게 압박할 수 있다. 스퍼스가 패스 타이밍과 오프볼 움직임을 동시에 끌어올려야 하는 이유다.