TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 이정후가 자신의 메이저리그 최장 연속 안타 기록을 15경기로 늘렸다.

샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후는 8일 한국시간 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그 시카고 컵스와의 방문 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했다.

이정후는 1회초부터 존재감을 드러냈다. 2사 1, 2루에서 컵스 선발 제이미슨 타이온의 높은 커터를 받아쳐 중전 적시타로 연결했다. 샌프란시스코는 이 안타로 선취점을 뽑았다. 이정후는 이어 곧바로 2루 도루에 성공했다. 전날에 이어 2경기 연속 도루였다. 후속타 불발로 득점까지 이어지지는 않았지만, 타격과 주루에서 모두 경기 초반 흐름을 흔든 장면이었다.

이 안타로 이정후는 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 이어온 연속 경기 안타 행진을 15경기로 늘렸다. 지난 6일 시카고 컵스전에서 13경기 연속 안타를 기록하며 커리어 하이를 새로 쓴 뒤 다시 기록을 연장했다.

이번 흐름은 단순한 단기 상승세를 넘어선다.

샌프란시스코는 그 경기에서 20안타를 몰아치며 12-9로 승리했다. 이정후의 연속 안타는 팀 타선의 폭발력과 맞물려 샌프란시스코 공격 구조의 중심축으로 자리 잡고 있다.

다만 이날 경기 전체를 보면 이정후는 첫 타석 이후 추가 안타를 만들지 못했다. 3회초와 6회초에는 바뀐 투수 하비에르 아사드를 상대로 모두 2루 땅볼에 그쳤다. 9회초 1사 주자 없는 상황에서는 다니엘 팔렌시아의 가운데 몰린 슬라이더를 비교적 잘 받아쳤지만 중견수 뜬공으로 물러났다. 시즌 타율은 0.323으로 소폭 내려갔지만, 규정타석을 채운 타자 중 상위권 경쟁을 이어갔다.

샌프란시스코는 팽팽한 투수전 끝에 연장 10회 승부치기에서 승리를 가져갔다. 무사 2루에서 맷 채프먼이 중전 적시타를 때려 2-1을 만들었다. 현지 매체는 채프먼의 10회 결승 적시타와 불펜의 막판 무실점 운영을 승리 요인으로 짚었다. 컵스 불펜 하비에르 아사드가 6⅓이닝 무실점으로 버텼지만, 샌프란시스코가 연장전에서 균형을 깼다.

마무리 딜런 스미스는 10회말을 삼자범퇴로 정리했다. 컵스는 전날 피트 크로-암스트롱의 홈런 두 방과 10회 끝내기 상황을 앞세워 3-2 승리를 거뒀지만, 이날은 뒷심에서 밀렸다. 전날 경기에서 크로-암스트롱이 9회 동점 홈런을 포함해 홈런 2개를 때렸고, 컵스가 연장 10회 끝내기 승리를 거뒀다. 샌프란시스코는 하루 만에 연장 승부의 흐름을 되돌렸다.

샌프란시스코의 이번 원정 시리즈는 극적인 흐름의 연속이었다. 시리즈 첫 경기에서는 18-3 대승을 거뒀다. 샌프란시스코가 컵스를 상대로 홈런 7개를 몰아쳤고, 맷 채프먼이 만루홈런과 3점 홈런을 포함해 개인 최다 8타점을 기록했다 이후 2차전에서는 연장 끝내기 패배를 당했지만, 3차전에서는 다시 연장 승부를 잡으며 원정 일정을 승리로 마무리했다.

◆ 이정후 경기 기록

항목 기록 타순·수비 5번 타자 우익수 타격 4타수 1안타 타점 1타점 도루 1개 연속 안타 15경기 시즌 타율 0.323 주요 장면 1회초 2사 1, 2루 중전 적시타

이정후의 15경기 연속 안타는 샌프란시스코 타선에서 그의 위치가 달라졌음을 보여준다. 시즌 초반 부상과 컨디션 변수를 거친 뒤에도 정교한 콘택트 능력은 흔들리지 않았다. 특히 최근 흐름은 단타 생산에 그치지 않고 장타, 타점, 도루까지 확장되고 있다. 1번 또는 2번 타순이 아닌 중심 타선에 가까운 5번으로 출전하면서도 안타 행진을 이어간 점은 의미가 크다.

샌프란시스코 입장에서도 이정후의 꾸준함은 귀중한 자산이다. 팀은 여전히 내셔널리그 서부지구 중하위권에서 반등이 필요한 상황이다. 장타 의존도가 높은 경기는 폭발력을 만들 수 있지만, 긴 시즌에서는 출루와 콘택트의 안정성이 더 중요하다. 이정후는 그 지점에서 타선의 균형을 잡는 역할을 하고 있다.

이정후는 상대가 선발투수에서 불펜으로 바뀐 뒤에도 타격 접근법을 조정해야 한다. 컵스전에서도 첫 타석 이후 변화구와 낮은 코스 대응에서 추가 안타를 만들지 못했다. 하지만 한 경기 한 안타를 꾸준히 생산하는 능력은 이미 입증했다. 15경기 연속 안타는 개인 기록이면서 동시에 샌프란시스코가 후반기 반등을 기대할 수 있는 가장 확실한 신호다.



한국인 메이저리거들의 희비는 엇갈렸다.

샌디에이고 파드리스 송성문은 뉴욕 메츠와의 홈 경기에서 출전하지 않았다. 샌디에이고는 3-7로 패했다. 이날 메츠가 샌디에이고를 상대로 7-3 승리를 거뒀고, 신예 카슨 벤지가 5타수 5안타에 홈런과 3루타를 곁들이며 활약했다.

애틀랜타 브레이브스의 김하성도 피츠버그 파이리츠와의 홈 경기에서 결장했다. 애틀랜타는 3-2 승리를 거두며 상승세를 이어갔다. 애틀랜타가 피츠버그를 상대로 시리즈 스윕을 완성했고, 마이클 해리스 2세가 7회 대타 3타점 2루타로 승부를 뒤집었다.

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