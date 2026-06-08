TSN KOREA 송은하 기자 | 세계 여자골프의 중심이 다시 넬리 코르다에게 쏠렸다.

코르다는 8일 한국시간 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽에서 끝난 2026 US여자오픈에서 정상에 올랐다. 시즌 첫 메이저 셰브론 챔피언십에 이어 두 번째 메이저까지 연속 제패하며 캘린더 그랜드슬램 가능성을 현실권으로 끌어올렸다.

코르다는 최종 라운드에서 2언더파 69타를 쳤고, 최종 합계 8언더파 276타로 우승했다. 찰리 헐과 가비 로페스가 7언더파로 공동 2위에 올랐고, 전인지는 6언더파로 4위에 자리했다. 김세영도 상위권에서 대회를 마치며 한국 여자골프의 경쟁력을 보여줬지만, 마지막 순간 승부를 지배한 선수는 코르다였다.

승부처는 17번 홀이었다. 코르다는 치열한 우승 경쟁 속에서도 흔들리지 않고 버디를 잡아냈고, 18번 홀에서는 우승을 확정하는 파 퍼트를 성공시켰다. 리비에라 특유의 좁은 랜딩 구역과 까다로운 그린 경사, 강한 압박 속에서도 세계랭킹 1위다운 경기 운영을 보였다.

이번 우승은 코르다에게 여러 의미를 갖는다. 그는 2021년 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 첫 메이저 타이틀을 차지했고, 2024년과 2026년 셰브론 챔피언십을 제패했다. 여기에 US여자오픈 트로피까지 추가하면서 커리어 그랜드슬램을 향한 퍼즐도 한 조각 더 맞췄다.

더 큰 관심은 캘린더 그랜드슬램이다. 여자골프 메이저 대회는 셰브론 챔피언십, US여자오픈, KPMG 여자 PGA 챔피언십, 에비앙 챔피언십, AIG 여자오픈 등 5개 대회 체제로 운영된다. 코르다는 이미 2026시즌 첫 두 메이저를 모두 가져갔다. 남은 세 대회 중 최소 두 대회를 더 우승하면 같은 해 메이저 4승이라는 역사적 성과에 도달한다.

여자골프에서 캘린더 그랜드슬램은 여전히 미완의 영역이다. 박인비는 2013년 시즌 첫 세 개 메이저를 연속 우승하며 가장 가까이 다가갔지만, 브리티시 여자오픈에서 우승 행진을 이어가지 못했다. 이후 5개 메이저 체제가 정착된 뒤 한 시즌에 메이저 4승 또는 5승을 달성한 선수는 나오지 않았다.



한국의 전인지는 US여자오픈 4위로 다시 메이저 경쟁력을 입증했다. 김세영도 5위 상위권 흐름을 만들었다. 다만 코르다를 넘기 위해서는 최종일 후반부에서 버디 기회를 놓치지 않는 결정력과 실수 관리가 필요하다.