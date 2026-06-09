TSN KOREA 박용준 기자 | 국가대표 출신 이영표 KBS 해설위원이 2026 국제축구연맹 월드컵 A조 판도를 두고 한국의 조 2위 가능성을 높게 전망했다.

공동 개최국 멕시코가 홈 이점과 현지 응원, 최근 경기 흐름을 앞세워 조 1위에 오를 가능성이 크고, 한국은 체코와 남아프리카공화국을 상대로 2위 경쟁을 벌일 것이라는 분석이다. 한국은 체코와 조별리그 1차전을 치르며, 이 경기는 A조 2위 경쟁의 실질적 분기점으로 평가된다.

2026 월드컵은 48개국 체제로 확대되면서 12개 조 1·2위와 각 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출하는 방식으로 치러진다. 이 구조에서는 첫 경기 승리가 조별리그 운영의 안정성을 크게 높인다. 승점 3점을 먼저 확보한 팀은 남은 두 경기에서 무승부 전략과 로테이션 운용까지 선택할 수 있지만, 첫 경기에서 패한 팀은 2차전부터 전술 선택지가 급격히 좁아진다.

이 위원이 “첫 경기 승점 3점이 대표팀 성적의 80~90%를 좌우할 것”이라고 본 이유도 여기에 있다. 한국의 첫 상대인 체코는 20년 만에 월드컵 본선 무대로 돌아왔다. 해외 전망에서도 한국과 체코의 맞대결은 A조 초반 흐름을 결정할 경기로 분류되고 있다. 체코는 패트릭 시크를 중심으로 한 공격 전개와 강한 피지컬을 갖췄지만, 월드컵 본선 경험 면에서는 한국보다 불리하다는 평가가 나온다.

한국이 기대할 수 있는 가장 큰 자산은 경험이다. 손흥민을 비롯한 주축 선수들은 이미 월드컵 본선 무대를 여러 차례 경험했다. 로이터는 한국 대표팀의 김승규가 네 번째 월드컵을 준비하고 있다고 전하면서, 한국이 체코와의 개막전 성과를 중요하게 보고 있다고 보도했다. 단기전에서 경험은 단순한 이력 이상의 의미를 갖는다. 경기 초반 실점, 심판 판정, 현지 응원, 고지대 체력 저하 같은 돌발 변수에 대응하는 능력으로 이어지기 때문이다.

홍명보호가 일찌감치 미국 유타주 솔트레이크시티에 사전캠프를 차린 점도 주목된다. 과달라하라는 해발 1,500m 안팎의 고지대 도시로 분류된다. 고지대에서는 산소 공급과 회복 속도, 반복 스프린트 능력이 경기력에 영향을 줄 수 있다.

고지대 준비가 곧 승리를 보장하는 것은 아니다. 그러나 월드컵 역사에서 환경 적응은 반복적으로 성패를 가른 요소였다. 가디언은 멕시코 대회를 예로 들며, 고온과 고지대 조건에 대한 준비가 경기 후반 체력과 집중력 유지에 중요한 차이를 만들었다고 분석했다. 홍명보호의 조기 현지 적응 전략은 체코전 후반부 경기력 유지라는 측면에서 실질적 변수가 될 수 있다.

다만 한국의 낙관론에는 분명한 전제가 붙는다. 체코의 세트피스와 제공권을 억제해야 한다는 점이다. 체코는 전통적으로 장신 자원을 활용한 코너킥, 프리킥, 측면 크로스 상황에서 강점을 보여왔다. 한국 수비진이 불필요한 파울과 코너킥 허용을 줄이지 못하면 경기 주도권을 잡고도 한순간에 흐름을 잃을 수 있다. 김민재와 이한범 등 중앙 수비진의 위치 선정, 낙하지점 선점, 세컨드볼 대응이 체코전 핵심 과제로 꼽힌다.

전술적 불안 요소도 남아 있다. 본선을 앞둔 마지막 평가전에서 홍명보 감독은 스리백과 중원 조합을 포함해 여러 구성을 실험했다. 일반적으로 월드컵 직전 평가전은 베스트 11을 고정하고 조직력을 끌어올리는 무대다. 한국이 마지막까지 조합 테스트를 이어간 것은 선택 폭을 넓히는 장점이 있지만, 첫 경기에서 호흡이 완전히 맞지 않을 가능성도 함께 남긴다.

이 때문에 체코전의 관전 포인트는 단순한 승패를 넘어 세 가지로 압축된다.

첫째는 한국이 경기 초반 주도권을 잡고 상대 세트피스 기회를 얼마나 줄이느냐다.

둘째는 고지대 적응 훈련의 효과가 후반 60분 이후 체력 유지로 나타나느냐다.

셋째는 홍명보 감독이 평가전에서 실험한 수비·중원 조합을 본선에서 얼마나 안정적으로 정리하느냐다.

현재 외신 전망도 한국의 조별리그 통과 가능성을 완전히 낮게 보지는 않는다. 싱가포르 스트레이츠타임스는 멕시코가 A조 1위 후보로 평가되지만, 손흥민을 앞세운 한국이 멕시코의 가장 까다로운 경쟁자가 될 수 있다고 분석했다.

홍명보호의 월드컵 출발점은 체코전이며, 그 결과가 A조 전체 판도를 재편할 가능성이 크다. 첫 경기인 체코전에서 승리하지 못하면 남은 멕시코전과 남아프리카공화국전의 압박은 크게 커진다.