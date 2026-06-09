TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 앞두고 불법 스포츠 도박 사이트에 대한 대대적인 차단 조치가 이뤄졌다.



방송미디어통신심의위원회는 9일 통신심의소위원회를 통해 불법 스포츠 베팅 사이트 1,280건에 대한 이용해지 및 접속차단을 결정했다고 밝혔다.

월드컵 기간 전 세계 축구 팬들의 관심이 집중되는 가운데 이를 악용한 불법 베팅 시장이 급속히 확산될 가능성이 높아지면서 관계기관이 선제 대응에 나선 것이다. 이번 조치는 월드컵 기간 불법 도박 사이트 이용 증가로 인한 국민 피해를 사전에 차단하기 위한 예방 차원에서 추진됐다.

심의 결과 차단 대상 사이트들은 축구와 야구뿐 아니라 국내 합법 스포츠 베팅 서비스에서 제공하지 않는 해외 종목까지 무분별하게 운영한 것으로 나타났다. 특히 UFC, 복싱, 아이스하키 등 다양한 종목을 대상으로 베팅 서비스를 제공하며 이용자를 유인한 것으로 확인됐다.

문제는 단순 베팅 서비스를 넘어 경기 진행 중에도 배당률이 실시간으로 변동되는 '라이브 베팅' 기능을 제공했다는 점이다. 라이브 베팅은 경기 상황에 따라 지속적으로 추가 베팅을 유도하는 구조로 이용자의 사행심을 더욱 자극할 수 있다는 지적을 받아왔다.

전문가들은 대형 국제 스포츠 이벤트가 열릴 때마다 불법 도박 시장이 급격히 팽창하는 현상이 반복되고 있다고 분석한다. 실제로 월드컵과 올림픽, 유럽축구선수권대회(UEFA 유로) 등 글로벌 스포츠 이벤트 기간에는 불법 스포츠 도박 사이트가 단기간에 급증하는 경향을 보인다.

특히 불법 사이트는 운영 주체가 불분명한 경우가 많아 이용자가 충전한 판돈을 가로챈 뒤 폐쇄하는 이른바 '먹튀' 범죄가 빈번하게 발생한다. 또한 개인정보 유출, 금융사기, 보이스피싱 등 2차 범죄로 이어질 위험성도 높은 것으로 알려져 있다.

현행 국민체육진흥법 제26조와 형법 제246조는 허가받지 않은 스포츠 도박 운영 및 참여 행위를 엄격히 제한하고 있으며, 불법 도박 사이트 운영자는 물론 이용자도 형사처벌 대상이 될 수 있다. (국민체육진흥법 제26조, 형법 제246조)

방미심위는 사행산업통합감독위원회 등 관계기관과 협력해 월드컵 종료 시점까지 불법 스포츠 베팅 사이트에 대한 집중 모니터링을 지속할 계획이다. 신규 개설 사이트에 대해서도 신속한 심의를 통해 접속차단 조치를 이어간다는 방침이다.

통계에서도 불법 스포츠 도박 시장의 규모가 확인된다. 방미심위는 지난해 총 4만3,718건의 불법 스포츠 도박 사이트에 대해 시정요구를 의결했으며, 올해도 6월 현재까지 5,279건을 적발해 차단 조치를 진행했다고 밝혔다.

업계에서는 생성형 AI와 해외 서버, 가상자산 결제 시스템 등을 활용한 신종 불법 도박 사이트가 늘어나고 있어 기존 차단 방식만으로는 한계가 있다는 분석도 나온다. 이에 따라 국제 공조와 금융 추적, 플랫폼 사업자의 자율 규제 강화가 병행돼야 한다는 목소리가 커지고 있다.

북중미 월드컵이 본격적으로 시작되면 온라인 베팅 수요 역시 급증할 것으로 예상된다. 관계기관의 단속 강화와 함께 이용자 스스로 불법 사이트 이용을 자제하고 의심 사이트를 발견할 경우 사행산업통합감독위원회 신고센터 또는 국번 없이 1377을 통해 신고하면 된다.

사진= TSNKOREA AI