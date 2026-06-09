TSN KOREA 송은하 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 이정후가 또 하나의 한국 야구 역사를 새로 썼다. 연속 경기 안타 기록을 16경기로 늘리며 추신수와 김하성이 보유했던 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 기록과 어깨를 나란히 했다.

이정후는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 4안타 2득점을 기록했다.

이날 경기로 이정후는 지난 5월 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 이어온 연속 안타 기록을 16경기로 늘렸다. 이는 추신수가 2013년 신시내티 시절 세운 16경기 연속 안타 기록, 김하성가 2023년 달성한 16경기 연속 안타 기록과 같은 수치다.

이정후는 4회 두 번째 타석에서 우전 안타를 기록하며 대기록에 도달했다. 이어 6회에는 좌완 미첼 파커를 상대로 중전 안타를 추가했고, 8회 내야안타, 9회 우전 안타를 더하며 시즌 다섯 번째 4안타 경기를 완성했다.

특히 6회 안타는 몸쪽 공을 끝까지 끌고 가며 밀어친 기술적인 타격으로 평가받았다. 메이저리그 투수들의 다양한 구종과 강한 구위에 대응하면서도 정교한 콘택트 능력을 유지하고 있다는 점에서 이정후의 타격 완성도를 보여주는 장면이었다.

이번 4안타 경기로 이정후의 시즌 성적은 타율 0.333(225타수 75안타)까지 상승했다. 또한 시즌 21번째 멀티히트를 기록하며 메이저리그 전체 타격 순위 2위권에 올라섰다.

비록 팀은 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 자이언츠는 8회까지 3-1로 앞서며 승리를 눈앞에 뒀지만 9회초 불펜이 3실점하며 3-4 역전패를 허용했다.

이정후는 패색이 짙던 9회말 2사 1루 상황에서도 우전 안타를 때려내며 마지막 반격 기회를 만들었다. 오라클 파크를 가득 메운 팬들은 '정후 리(Jung Hoo Lee)'를 연호하며 뜨거운 응원을 보냈지만 후속 타자가 삼진으로 물러나며 동점 기회는 무산됐다.

올 시즌 이정후의 활약은 단순한 안타 생산을 넘어 팀 공격의 핵심 축으로 자리 잡고 있다는 점에서 의미가 크다. 높은 출루율과 정확한 콘택트 능력, 상황에 맞는 타격을 바탕으로 샌프란시스코 타선의 중심 역할을 수행하고 있다.

특히 한국인 메이저리거 가운데 최정상급 타격 능력을 보여주고 있다는 평가가 이어지고 있다. 16경기 연속 안타 기록 달성에 이어 타격왕 경쟁에도 본격적으로 뛰어들면서 남은 시즌 어떤 기록을 추가로 써 내려갈지 관심이 집중되고 있다.

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