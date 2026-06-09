TSN KOREA 박용준 기자 | 올 시즌 두 번째 메이저 대회인 US여자오픈을 마친 세계 정상급 선수들이 다시 한자리에 모인다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 유일의 팀 경기인 다우 챔피언십이 한국시간 11일 미국 미시간주 미들랜드의 미들랜드 컨트리클럽에서 개막한다.

2019년 창설된 다우 챔피언십은 LPGA 투어에서 유일하게 2인 1조 방식으로 치러지는 대회다. 총상금은 330만 달러(약 51억원) 규모이며, 올해도 144명의 선수가 72개 팀을 구성해 우승 경쟁을 펼친다.

대회는 독특한 경기 방식으로 진행된다. 1·3라운드는 한 개의 공을 번갈아 치는 포섬(Foursomes) 방식으로 열리며, 2·4라운드는 각자 플레이한 뒤 더 좋은 스코어를 팀 성적으로 반영하는 포볼(Four-ball) 방식으로 치러진다.

가장 큰 관심은 디펜딩 챔피언인 임진희와 이소미의 타이틀 방어 여부다. 두 선수는 지난해 최종합계 20언더파 260타를 기록한 뒤 연장전에서 렉시 톰프슨-메건 캉 조를 제압하고 나란히 LPGA 투어 첫 우승을 차지했다.

당시 우승은 한국 선수로는 다우 챔피언십 사상 첫 정상 등극이라는 의미도 있었다. 올해 US여자오픈에서 각각 공동 19위와 공동 40위를 기록한 두 선수는 다시 한 팀으로 나서 2연패에 도전한다.

이번 대회 또 다른 관전 포인트는 세계랭킹 1위 넬리 코르다의 출전이다. 최근 US여자오픈 우승으로 절정의 기량을 과시한 코르다는 독일의 올리비아 코완과 팀을 이뤄 우승 경쟁에 나선다.

코르다는 올 시즌 출전한 8개 대회에서 4승과 3차례 준우승을 기록하며 LPGA 투어를 사실상 지배하고 있다. 아직 LPGA 우승 경험이 없는 코완과 함께 첫 우승 합작에도 관심이 쏠린다.

이색 조합도 눈길을 끈다. LPGA 명예의 전당 회원이자 통산 31승을 거둔 65세 베테랑 줄리 잉크스터는 오랫동안 멘토 역할을 해온 에인절 인과 호흡을 맞춘다.

또 일본의 쌍둥이 자매 이와이 아키에-이와이 지사토 조와 태국의 자매 선수인 모리야 쭈타누깐-에리야 쭈타누깐 조도 출전해 팬들의 관심을 모으고 있다.

한국 선수들 역시 다수 출전한다. 김효주와 최혜진, 김아림과 윤이나, 주수빈과 안나린이 각각 팀을 이뤄 출전한다. 또한 '동명이인' 조합인 이정은5와 이정은6도 출전 명단에 이름을 올렸다.

US여자오픈의 열기가 채 가시지 않은 가운데 펼쳐지는 이번 대회는 개인전 중심의 LPGA 투어에서 보기 드문 팀 플레이의 묘미를 선사할 전망이다.

특히 디펜딩 챔피언 임진희-이소미 조가 다시 한 번 정상에 오를 수 있을지 국내 골프 팬들의 관심이 집중되고 있다.

사진= Getty Images