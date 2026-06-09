TSN KOREA 장우혁 기자 | 국내 여자골프 최고 권위의 무대인 한국여자오픈 골프선수권대회가 40주년을 맞아 더욱 커진 규모로 11일 막을 올린다.

총상금 증액과 함께 해외 메이저 대회 출전권까지 걸리면서 국내외 정상급 선수들의 치열한 경쟁이 예고되고 있다.

대한골프협회와 메르세데스-벤츠 코리아가 공동 주최하는 제40회 한국여자오픈 골프선수권대회는 11일부터 나흘간 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열린다. 이번 대회는 총상금 15억원, 우승상금 4억원 규모로 치러지며 132명의 선수가 출전한다.

올해 대회는 상금 규모뿐 아니라 국제 경쟁력도 한층 강화됐다. 우승자에게는 여자골프 메이저 대회인 AIG 여자오픈과 일본 내셔널 타이틀 대회인 일본여자오픈 챔피언십 출전권이 주어진다. 한국여자오픈 우승이 단순한 국내 타이틀을 넘어 글로벌 무대로 향하는 관문 역할을 하게 된 것이다.

가장 큰 관심은 디펜딩 챔피언인 이동은의 타이틀 방어 여부다. 이동은은 지난해 정상에 오르며 한국여자오픈 챔피언에 등극했다. 올해는 US여자오픈 출전을 건너뛰고 국내 대회인 셀트리온 퀸즈 마스터즈에 참가하며 컨디션 조절에 집중했다.

일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 활약 중인 신지애의 출전도 화제를 모으고 있다. 신지애는 2008년 한국여자오픈 우승 이후 무려 18년 만에 다시 이 대회에 나선다. 여전히 세계 정상급 경쟁력을 유지하고 있는 신지애의 복귀는 대회 흥행에도 큰 영향을 미칠 전망이다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어를 대표하는 강자들도 총출동한다. 박현경을 비롯해 서교림, 박민지, 방신실, 유현조, 이예원, 김민선, 김민솔, 고지원, 임진영 등이 출전 명단에 이름을 올렸다.

이번 대회는 상반기 상금왕과 대상 경쟁의 최대 분수령으로 평가된다. 현재 상금 순위 1위는 5억3천500만원을 기록 중인 서교림이다. 그러나 2위 김민선부터 5위 방신실까지의 격차가 크지 않아 한국여자오픈 결과에 따라 순위가 크게 뒤바뀔 가능성이 높다.

대상 포인트 경쟁도 치열하다. 서교림이 187점으로 선두를 달리고 있지만 김민선, 방신실, 박현경, 이예원 등이 추격하고 있어 메이저 대회 성적이 시즌 전체 판도를 바꿀 수 있는 상황이다.

신인왕 경쟁에서는 '슈퍼 루키' 김민솔이 주목받고 있다. 김민솔은 정규투어 데뷔 전부터 이미 2승을 거뒀으며, 올 시즌 iM금융오픈 우승을 통해 신인왕 포인트 선두를 유지하고 있다. 메이저 대회 우승까지 차지할 경우 단숨에 KLPGA 차세대 간판으로 자리매김할 수 있다.

박민지의 KLPGA 통산 최다승 도전도 빼놓을 수 없는 관전 포인트다. 박민지는 최근 Sh수협은행 MBN 여자오픈 우승으로 통산 20승 고지에 올랐다. 이번 대회에서 우승하면 통산 21승을 달성하며 또 하나의 이정표를 세우게 된다.

특히 2021년 한국여자오픈 우승 경험이 있는 박민지는 메이저 대회에 강한 면모를 보여왔다. 풍부한 경험과 위기관리 능력이 강점으로 평가받는다.

지난해 KLPGA 대상을 수상한 유현조 역시 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 유현조는 신지애와 함께 US여자오픈 일정을 마친 뒤 곧바로 귀국해 한국여자오픈에 출전하는 강행군을 소화한다.

40주년을 맞은 한국여자오픈은 국내 여자골프의 현재와 미래를 동시에 확인할 수 있는 무대가 될 전망이다.

디펜딩 챔피언 이동은의 2연패, 신지애의 화려한 귀환, 박민지의 최다승 도전, 김민솔의 돌풍 여부가 대회의 주요 관전 포인트로 떠오르고 있다.

특히 우승자에게 주어지는 해외 메이저 대회 출전권은 선수들의 경쟁 의지를 더욱 끌어올리는 요소가 될 것으로 보인다.