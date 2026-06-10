TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 앞둔 홍명보호가 체코전을 겨냥한 세트피스 전술 다듬기에 집중하며 본격적인 실전 준비에 돌입했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 10일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데 훈련장에서 비공개 훈련을 실시했다. 대표팀이 과달라하라 입성 이후 훈련 전 과정을 완전히 비공개로 진행한 것은 이번이 처음이다.

그동안 대표팀은 훈련 초반 15분가량을 취재진에 공개해 왔지만, 체코와의 조별리그 1차전을 이틀 앞둔 이날만큼은 철저한 보안 속에서 전술 완성도 높이기에 집중했다. 월드컵 본선 첫 경기의 중요성을 고려해 실전용 전술과 세트피스 패턴을 외부에 노출하지 않겠다는 의도로 풀이된다.

대표팀 관계자에 따르면 선수들은 이날 오전 11시부터 약 1시간 30분 동안 진행된 훈련에서 공격 전술과 수비 조직력 점검은 물론 공격·수비 세트피스 훈련에 상당한 시간을 할애했다.

홍명보 감독은 앞서 미국 유타주 솔트레이크시티에서 열린 트리니다드토바고, 엘살바도르와의 평가전에서 세트피스 전술을 의도적으로 숨겨왔다. 당시 대표팀은 코너킥과 프리킥 상황에서 비교적 단순한 형태의 공격 패턴만 선보이며 본선용 전술 공개를 최소화했다.

홍 감독 역시 트리니다드토바고전 이후 “평가전에서는 세트피스 전술을 노출하지 않았다”며 “멕시코에 도착한 뒤 세트피스 훈련을 통해 완성도를 높여 나갈 계획”이라고 밝힌 바 있다.

세트피스는 국제대회에서 전력 차를 극복할 수 있는 가장 효과적인 무기 가운데 하나로 꼽힌다. 정지된 상황에서 조직적인 움직임과 약속된 패턴을 통해 상대 수비를 흔들 수 있어 경기 흐름을 바꾸는 결정적 변수로 작용한다.

특히 한국의 첫 상대인 체코는 탄탄한 수비 조직력을 바탕으로 실리를 추구하는 축구를 구사하는 팀이다. 상대가 수비적으로 내려설 가능성이 큰 만큼 세트피스를 통한 득점 루트 확보는 한국에게 중요한 과제가 될 전망이다.

반대로 체코 역시 세트피스에 강점을 가진 팀이다. 이번 월드컵 엔트리 26명 가운데 190cm 이상 장신 선수가 10명에 달할 정도로 제공권이 뛰어나며, 코너킥과 프리킥 상황에서 높은 위협을 만들어내는 것으로 평가받는다.

이에 따라 대표팀은 공격 패턴뿐 아니라 체코의 높이를 차단하기 위한 세트피스 수비 훈련에도 공을 들인 것으로 알려졌다.

한편 선수들은 전술 훈련에 앞서 론도(볼 돌리기), 달리기, 점프 훈련 등을 통해 몸 상태를 점검하며 컨디션을 끌어올렸다.

대한민국과 체코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전은 오는 12일 오전 11시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린다. 이번 경기 결과는 한국의 16강 진출 여부를 가늠할 중요한 분수령이 될 것으로 전망된다.

사진= TsnKorea AI