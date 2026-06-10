TSN KOREA 송은하 기자 | KIA 타이거즈가 김도영의 홈런포와 황동하의 호투를 앞세워 한화 이글스를 제압하고 상위권 추격에 속도를 냈다.

KIA는 9일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 원정 경기에서 한화를 6-4로 꺾었다. 최근 2연승을 달린 KIA는 4위를 유지하며 3위 삼성 라이온즈를 1경기 차로 압박, 선두권 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.

경기 초반부터 KIA의 흐름이었다. 1회초 김도영의 내야안타와 아데를린 로드리게스의 적시 2루타로 선취점을 뽑은 KIA는 2회 한화의 실책을 틈타 2점을 추가하며 3-0으로 앞서 나갔다.

한화가 3회말 이도윤의 득점으로 추격에 나섰지만 KIA는 4회초 김도영이 좌중간 담장을 넘기는 시즌 19호 스리런 홈런을 터뜨리며 승부의 추를 기울였다.

한화는 8회말 박정현의 투런포와 요나탄 페라자의 솔로포로 4-6까지 따라붙었지만 더 이상의 반격은 없었다.

KIA 선발 황동하는 6이닝 동안 2피안타 1실점, 6탈삼진의 위력적인 투구로 시즌 6승(1패)을 수확했다. 김도영은 시즌 19호 홈런으로 홈런 부문 선두를 굳게 지켰다. 2위 오스틴 딘(LG·17개)과의 격차도 2개로 벌렸다.

잠실에서는 LG 트윈스가 SSG 랜더스를 8-2로 완파하며 선두 자리를 지켰다.

선취점은 SSG가 가져갔다. 2회초 박성한의 적시타로 앞서갔지만 LG는 곧바로 반격했다. 2회말 1사 만루에서 구본혁의 땅볼 타구가 야수선택으로 연결되며 동점을 만든 뒤 신민재와 박해민의 연속 적시타가 터지면서 단숨에 5-1 역전에 성공했다.

LG는 5회에도 집중력을 발휘했다. 4안타와 볼넷 2개를 묶어 3점을 추가하며 승부를 사실상 결정지었다. 선발 임찬규는 5이닝 1실점으로 시즌 6승(1패)을 기록했고, 박해민은 3타수 2안타 2타점 1득점으로 공격을 이끌었다.

수원에서는 kt wiz가 삼성 라이온즈를 5-2로 꺾고 상위권 경쟁에 힘을 보탰다.

삼성은 1회초 구자욱의 적시타로 기선을 제압했지만 kt는 3회말 김현수의 적시타와 밀어내기 볼넷, 후속 내야땅볼을 묶어 3-1로 경기를 뒤집었다.

이어 7회말 최원준의 볼넷과 김현수의 2루타로 만든 찬스에서 김민혁이 2타점 적시타를 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다.

kt 선발 고영표는 6이닝 4피안타 1실점, 6탈삼진의 안정적인 투구로 승리를 챙겼다.

부산 사직구장에서는 두산 베어스가 롯데 자이언츠를 6-5로 따돌리며 롯데를 5연패 수렁으로 몰아넣었다.

두산은 1회초 다즈 카메론과 양의지의 연속 투런홈런으로 단숨에 4점을 뽑아 기선을 잡았다. 롯데가 꾸준히 추격했지만 결정적인 순간마다 수비 실책이 발목을 잡았다.

특히 5회초에는 롯데 내야진이 3연속 송구 실책을 범하는 사이 두산이 추가점을 올리며 흐름을 가져갔다. 양의지는 3타수 3안타 2타점으로 맹활약했고, 곽빈은 6이닝 3실점으로 시즌 승리를 추가했다.

고척스카이돔에서는 키움 히어로즈가 최주환의 극적인 끝내기 안타를 앞세워 NC 다이노스를 7-6으로 제압했다.

NC는 5회초 박건우의 2타점 2루타와 이우성의 적시타 등을 묶어 5-1까지 달아났지만 키움은 곧바로 반격했다. 5회말 케스턴 히우라가 좌월 3점포를 터뜨리며 추격의 불씨를 살렸다.

NC가 6회초 김주원의 솔로홈런으로 다시 점수 차를 벌렸지만 키움은 임병욱의 밀어내기 볼넷과 최주환의 적시타로 끝까지 따라붙었다.

결국 6-6 동점으로 맞선 9회말 2사 만루에서 최주환이 중전 끝내기 안타를 터뜨리며 치열했던 승부에 마침표를 찍었다.

이날 경기 결과로 LG가 선두를 유지한 가운데 KIA와 kt가 나란히 승리를 거두며 상위권 순위 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 특히 김도영의 홈런 행진과 KIA의 상승세가 이어지면서 KBO리그 선두권 판도에도 적지 않은 변화가 예상된다.

사진= TSNKOREA AI