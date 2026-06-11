TSN KOREA 김민제 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 임박한 가운데 FIFA가 이번 대회 골든부트(득점왕) 유력 후보 10인을 공개하며 세계 축구팬들의 관심이 집중되고 있다.

이번 북중미 월드컵은 사상 처음으로 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대된다. 이에 따라 전체 경기 수는 64경기에서 104경기로 늘어나며 역대 월드컵 가운데 가장 많은 골이 터지는 대회가 될 것으로 전망된다.

FIFA는 공식 분석을 통해 우승 후보 국가의 핵심 공격수들을 중심으로 골든부트 경쟁이 펼쳐질 것으로 내다봤다. 가장 강력한 후보로는 프랑스의 음바페와 뎀벨레가 꼽힌다. 프랑스는 2018 러시아 월드컵 우승과 2022 카타르 월드컵 준우승을 기록하며 최근 가장 안정적인 성적을 낸 국가 중 하나다.

브라질에서는 주니오르와 라피냐가 이름을 올렸다. 브라질은 월드컵 최다 우승국(5회)으로 공격적인 축구 스타일을 바탕으로 다득점이 기대되는 대표팀으로 평가받는다.

디펜딩 챔피언 아르헨티나의 메시 역시 주요 후보로 선정됐다. 이번 대회가 사실상 그의 마지막 월드컵 무대가 될 가능성이 높아 더욱 큰 관심을 받고 있다.

스페인은 16년 만의 정상 탈환을 노리며 미켈 오야르사발과 라민 야말을 앞세운다. 특히 야말은 대회 종료를 불과 엿새 앞두고 만 19세가 되는 만큼 역대 최연소 월드컵 득점왕 기록에 도전한다.

잉글랜드의 간판 스트라이커 케인도 강력한 경쟁자로 꼽힌다. 케인은 2018 러시아 월드컵에서 6골을 기록하며 골든부트를 수상한 경험이 있다.

여기에 포르투갈의 호날두와 노르웨이의 홀란도 후보군에 포함됐다. 특히 홀란은 국가대표팀에서 50경기 동안 55골을 기록하며 폭발적인 득점력을 입증하고 있다.

역대 기록에도 관심이 쏠린다. 음바페는 2022 카타르 월드컵에서 8골로 득점왕에 올랐다. 이번 대회에서도 골든부트를 차지할 경우 월드컵 역사상 최초로 두 차례 득점왕을 차지한 선수가 된다.

메시는 개인 통산 5차례 월드컵에 출전해 26경기에서 13골 8도움을 기록 중이다. 현재 월드컵 통산 최다 득점 기록은 독일의 클로제가 보유한 16골이다. 메시는 이번 대회에서 4골 이상을 추가하면 새로운 월드컵 통산 득점 기록을 세우게 된다.

한편 월드컵 단일 대회 최다 득점 기록은 1958년 스웨덴 대회에서 프랑스의 쥐스트 퐁텐가 작성한 13골이다. 이후 1970년 멕시코 대회에서 독일의 뮐러가 10골을 기록한 이후 최근 13개 대회 동안 득점왕은 대부분 5~8골 사이에서 결정됐다.

전문가들은 경기 수가 대폭 늘어난 이번 북중미 월드컵이 역대 최고 수준의 득점 경쟁을 만들어낼 것으로 전망하고 있다.

특히 음바페와 케인의 두 번째 골든부트 도전, 메시의 마지막 월드컵 기록 경신 여부, 그리고 야말의 최연소 득점왕 도전이 이번 대회 최대 관전 포인트로 꼽힌다.