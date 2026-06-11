TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 앞둔 한국 홍명보호가 체코전을 향한 마지막 준비를 마쳤다.

체코와의 조별리그 1차전은 12일 오전 11시 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린다.

역대 월드컵에서 조별리그 첫 경기 결과가 본선 성적을 좌우했던 만큼 한국 축구대표팀은 비장한 각오로 결전의 시간을 맞이하고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 11일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 체코와의 조별리그 1차전을 앞두고 최종 훈련을 실시했다.

미디어에 공개된 18분 동안 선수단은 긴장감 속에서도 집중력을 유지하며 마지막 점검에 나섰다.

훈련 시작과 함께 선수들과 코치진은 센터서클 인근에 둥글게 모여 홍 감독의 이야기를 경청했다. 약 4분간 이어진 연설 동안 선수들은 진지한 표정으로 결전을 앞둔 각오를 다졌다. 이후 선수단은 러닝과 스트레칭, 체력 훈련을 소화하며 몸 상태를 끌어올렸다.

다만 부상 변수는 여전히 남아 있다. 전날 훈련 과정에서 발목을 다친 김태현(가시마 앤틀러스)은 실내에서 별도 훈련을 진행했다. 대표팀 내부에서는 조별리그 기간 내 출전이 쉽지 않을 것으로 보고 있다.

사전 캠프 평가전인 트리니다드토바고전에서 거친 태클로 발목을 다쳤던 배준호(스토크 시티)는 고정식 사이클을 이용해 회복 프로그램을 진행했다. 대표팀은 배준호가 조별리그 2차전부터 실전에 복귀할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

부상자들을 제외한 나머지 선수들은 활기찬 분위기 속에서 전술 완성도를 높이는 데 집중했다. 특히 훈련 중 선수들의 구령과 움직임에서는 평소보다 높은 긴장감과 집중력이 감지됐다.

이번 체코전은 한국의 32강 진출 여부를 좌우할 최대 분수령으로 평가된다. 한국은 이번 대회에서 체코, 멕시코, 카메룬과 함께 조별리그를 치른다. 첫 경기에서 승리할 경우 토너먼트 진출 가능성이 크게 높아지지만 패배할 경우 개최국 멕시코와의 2차전 부담이 급격히 커지게 된다.

실제로 한국 축구는 월드컵 역사상 조별리그 첫 경기에서 패하고도 토너먼트에 진출한 사례가 없다. 2002 한일 월드컵, 2010 남아공 월드컵 등 원정 및 홈 대회에서 거둔 주요 성과 역시 모두 첫 경기 승점을 기반으로 이뤄졌다.

홍 감독 역시 경기 전 공식 기자회견에서 강한 자신감을 드러냈다. 그는 "이번 대회를 준비하면서 부족함 없이 준비했다"며 "대표팀 내부적으로는 1차전 결과를 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다.

반면 체코 대표팀은 경기 하루 전 과달라하라에 입성해 첫 공식 훈련을 실시했다. 미국 텍사스에서 전지훈련을 진행해 온 체코는 경기 직전 멕시코에 도착하는 일정을 선택했다.

이는 대회 수개월 전부터 미국 유타주 솔트레이크시티에서 고지대 적응 훈련을 진행한 한국과는 대조적인 행보다. 과달라하라 스타디움은 해발 1,561m에 위치해 있어 고지대 적응 여부가 경기력에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

체코 선수들은 이동 피로에도 불구하고 밝은 분위기 속에서 가벼운 조깅과 볼 터치 훈련을 소화하며 컨디션을 점검했다. 다만 현지 환경 적응 측면에서는 한국이 한발 앞서 있다는 평가가 나온다.

한국이 승리하면 32강 진출의 유리한 고지를 선점할 수 있지만, 패배할 경우 남은 일정이 한층 험난해질 전망이다. 이번 체코전이 사실상 한국의 월드컵 성패를 가를 첫 번째 시험대가 될 것으로 보인다.





사진= TSNKOREA AI