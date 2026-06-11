TSN KOREA 감민제 기자 | 체코 축구대표팀의 베테랑 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄)가 한국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 앞두고 손흥민(LAFC)을 핵심 경계 대상으로 꼽았다.

소우체크는 10일 (현지시간) 멕시코 과달라하라 광역권 사포판의 스포츠 아레나에서 열린 체코 대표팀 최종 훈련을 앞두고 “손흥민과 여러 차례 맞붙었고, 늘 치열한 경기를 했다”며 재회에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 손흥민을 가장 주의해야 할 선수로 언급하면서도 한국은 개인 능력뿐 아니라 팀으로도 강하다고 전했다.

소우체크와 손흥민의 맞대결은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에서 이미 익숙한 장면이었다. 소우체크는 웨스트햄 소속으로, 손흥민은 토트넘 시절 여러 차례 충돌했다. 두 선수는 총 11차례 같은 경기장에 섰고, 손흥민은 소우체크 출전 경기 기준 5승 3무 3패로 우위를 보였다.

체코 입장에서 손흥민 봉쇄는 한국전 전술의 출발점이다.

체코 미로슬라프 쿠베크 감독은 수비 조직력과 전술적 규율을 강조했다고 전했다.

소우체크는 체코 전력의 중심축이다. 192cm의 장신을 앞세운 공중볼 장악력, 세트피스 가담, 박스 안 침투 능력이 강점이다. 수비형 미드필더로 분류되지만 득점 감각이 뛰어나 소속팀 공식전 40경기에서 6골을 기록했다.

한국 수비진이 세트피스와 2선 침투를 동시에 관리해야 하는 이유다.

체코 대표팀의 이동 일정도 변수다. 체코는 미국 텍사스주에서 훈련을 이어가다 경기 전날 과달라하라에 입성했다.

반면 한국은 해발 1,500m대 고지대 환경을 고려해 미국 유타주 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행했다. 현지 적응에서는 한국이 더 긴 시간을 확보한 셈이다.

한국과 체코의 조별리그 1차전은 12일 오전 11시 한국시간 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린다.

손흥민을 앞세운 한국의 전환 공격과 소우체크를 중심으로 한 체코의 제공권·세트피스 싸움이 승부의 핵심 변수로 떠올랐다.

사진= TSNKOREA AI