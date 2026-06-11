TSN KOREA 송은하 기자 | MLB 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 또 하나의 역사를 썼다. 한국인 메이저리거 최장 연속 경기 안타 기록을 18경기로 늘리며 팀의 극적인 역전승까지 견인했다.

이정후는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 오라클 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 2026 메이저리그 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다.

전날 추신수와 김하성을 넘어 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 기록을 세운 이정후는 이날도 멀티히트를 작성하며 자신의 기록을 18경기로 늘렸다. 최근 3경기 연속 멀티히트를 기록한 그는 시즌 타율을 0.338(234타수 79안타)까지 끌어올리며 내셔널리그 타격왕 경쟁에서도 존재감을 키웠다.

미국 현지 매체들은 최근 이정후를 샌프란시스코 타선의 중심축으로 평가하고 있다. 특히 뛰어난 콘택트 능력과 선구안, 상황에 맞는 타격 능력이 시즌이 거듭될수록 더욱 안정감을 보이고 있다는 분석이 나온다.

이날 경기 초반은 쉽지 않았다.

2회 첫 타석에서는 워싱턴 선발 포스터 그리핀과 8구 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그치며 고전했다.

샌프란시스코 역시 그리핀의 호투에 막혀 6회초까지 1-6으로 끌려가며 패색이 짙어 보였다.

그러나 이정후는 팀이 어려운 상황에서 해결사 역할을 해냈다.

6회말 2사 주자 없는 상황에서 그리핀의 낮은 커브를 절묘하게 걷어 올려 우전 안타를 만들어냈다. 스트라이크존 아래로 떨어지는 유인구성 공이었지만 특유의 배트 컨트롤로 안타를 생산했다.

현지 중계진과 취재진 역시 이 장면에 주목했다. 일반 타자라면 범타로 연결될 가능성이 높았던 공을 안타로 연결한 기술적인 타격 능력이 돋보였다는 평가다.

8회에는 선구안이 빛났다.

상대 불펜 팩스턴 슐츠를 상대로 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라냈고 곧바로 2루 도루까지 성공했다. 이후 후속 적시타 때 홈을 밟으며 추격 흐름을 이어갔다.

승부를 뒤집는 결정적인 장면은 9회말에 나왔다.

7-10으로 뒤진 무사 1, 2루 상황에서 타석에 들어선 이정후는 상대 좌완 미첼 파커의 바깥쪽 직구를 밀어쳐 좌전 안타를 만들었다. 워싱턴 벤치가 좌완 카드를 꺼내며 승부수를 던졌지만 이정후는 침착하게 대응했다.

이 안타로 무사 만루 기회를 만든 샌프란시스코는 후속 타자 브라이스 엘드리지가 우월 끝내기 만루홈런을 터뜨리며 11-10 대역전승을 완성했다.

비록 결승타의 주인공은 엘드리지였지만, 경기 흐름을 바꾼 연결고리는 이정후였다. 6회 추격의 시작을 알린 안타, 8회의 출루와 도루, 그리고 9회 만루 기회를 만든 결정적 안타까지 공격 전개 과정마다 중심에 섰다.

올 시즌 이정후의 가장 큰 강점은 꾸준함이다. 장타 생산뿐 아니라 출루와 주루, 득점 생산까지 공격 전 부문에서 기여하며 샌프란시스코의 핵심 선수로 자리매김하고 있다.

18경기 연속 안타 행진을 이어간 이정후가 어디까지 기록을 늘릴 수 있을지, 그리고 한국인 최초 메이저리그 타격왕 도전이 현실이 될 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

사진= TSNKOREA AI