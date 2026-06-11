TSN KOREA 장우혁 기자 | NBA 뉴욕 닉스가 0.4%의 가능성을 현실로 바꿨다.

뉴욕은 11일 한국시간 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 2026 미국프로농구 NBA 파이널 4차전에서 샌안토니오 스퍼스를 107-106으로 꺾었다. OG 아누노비가 종료 1.2초 전 제일런 브런슨의 3점슛 실패를 팁인으로 연결하며 승부를 뒤집었다.

전반이 끝났을 때 경기 흐름은 사실상 샌안토니오 쪽으로 기운 듯했다. 샌안토니오는 전반을 27점 차로 앞섰고, 일부 승리 확률 지표는 스퍼스의 승리 가능성을 99.6%까지 제시했다. 그러나 남은 0.4%의 틈을 뉴욕이 파고들었다.

뉴욕은 3쿼터 한때 52-81, 29점 차까지 밀렸다. 그러나 후반 들어 수비 강도를 높이고 공격 템포를 끌어올리며 흐름을 바꿨다. AP통신은 뉴욕이 후반에 샌안토니오를 58-30으로 압도했다고 전했다.

이번 29점 차 역전승은 NBA 파이널 역대 최다 점수 차 역전 기록이다. 종전 기록은 2008년 보스턴 셀틱스가 LA 레이커스를 상대로 작성한 24점 차 역전승이었다.

브런슨은 36점 7어시스트로 뉴욕 공격의 중심을 잡았다. 아누노비는 3점슛 7개를 포함해 33점을 넣었고, 마지막 리바운드 경합에서 승부를 결정했다. 칼앤서니 타운스, 조쉬 하트 등도 리바운드와 수비에서 버텼다.

뉴욕이 올 시즌 내내 보여준 끈질긴 경기 운영이 파이널 무대에서 가장 극적인 방식으로 재현됐다.

샌안토니오는 빅토르 웸반야마가 24점 13리바운드 3블록으로 골밑을 지켰고, 디에런 폭스와 데빈 바셀이 공격을 지원했다. 전반에는 외곽슛까지 폭발하며 뉴욕을 압도했다. 그러나 후반에는 3점슛이 17개 중 3개에 그쳤고, 경기 막판 자유투와 수비 리바운드에서 흔들렸다.

샌안토니오의 패인은 단순한 체력 저하만으로 설명하기 어렵다. 전반 외곽 성공률에 의존한 공격 흐름이 후반에도 반복됐고, 뉴욕의 압박 수비가 강해진 뒤에도 공격 선택을 빠르게 조정하지 못했다. 반면 뉴욕은 브런슨의 볼 핸들링과 아누노비의 외곽슛, 타운스의 골밑 장악을 묶어 점수 차를 단계적으로 줄였다.

승부는 마지막 1.2초에 갈렸다. 105-106으로 뒤진 뉴욕의 마지막 공격에서 브런슨의 장거리 3점슛이 림을 맞고 튀어 나왔다. 그 순간 아누노비가 골밑으로 파고들어 공을 살짝 밀어 넣었다. 샌안토니오는 마지막 공격권을 얻었지만 남은 시간이 너무 짧았다.

이 승리로 뉴욕은 시리즈 전적 3승 1패를 만들었다. 1973년 이후 53년 만의 NBA 정상까지 1승만 남았다. 5차전은 14일 한국시간 샌안토니오의 홈구장 프로스트 뱅크 아레나에서 열린다.

샌안토니오는 이제 남은 세 경기를 모두 이겨야 한다.

반면 뉴욕은 세 차례의 우승 확정 기회를 잡았다. 4차전의 의미는 기록 그 이상이다.

뉴욕은 파이널 역사상 가장 불리했던 경기 중 하나를 뒤집으며 시리즈의 심리적 주도권까지 가져왔다.





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