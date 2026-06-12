TSN KOREA 김민제 기자 | 2026 북중미 월드컵 대한민국 대표팀의 첫 경기 거리응원이 12일 서울 광화문광장에서 열리는 가운데 정부와 지방자치단체가 대규모 인파 안전관리에 나섰다.

행정안전부는 서울시와 종로구, 경찰, 소방 등 관계기관과 함께 광화문광장 일대에 대한 현장 안전관리 체계를 강화한다고 밝혔다.

이번 행사는 북중미 월드컵 기간 중 처음 열리는 공식 거리응원으로 많은 시민이 몰릴 것으로 예상됨에 따라 사전 점검과 현장 대응을 한층 강화했다.

특히 응원전이 오전 9시부터 오후 1시까지 진행되는 만큼 출근 시간대와 점심시간대 인파 집중 현상에 대비한다. 관계기관은 광화문역과 인근 지하철역, 행사장 출입구를 중심으로 혼잡도를 실시간 관리하고 안전요원을 집중 배치할 계획이다.

기상 여건에 따른 안전대책도 마련했다. 당일 높은 기온이 예상되는 만큼 휴식 공간과 생수를 제공하고, 온열질환 의심자가 발생할 경우 즉시 응급조치가 가능하도록 의료 대응 체계를 운영한다. 구급 인력과 응급차량도 현장에 배치돼 비상 상황에 대비한다.

정부는 이번 체코전 거리응원뿐 아니라 오는 19일과 25일 예정된 월드컵 거리응원 행사에도 동일한 수준의 안전관리 체계를 적용할 방침이다.

조덕진 행정안전부 사회재난실장은 "안전한 거리응원 문화 정착을 위해 시민들의 적극적인 협조가 중요하다"며 "안전수칙 준수와 질서 있는 관람에 동참해 달라"고 당부했다.

2002 한일 월드컵부터 이어져 온 광화문 거리응원은 대한민국 축구 응원 문화의 상징으로 자리 잡았다.

관계기관은 월드컵 열기를 안전하게 즐길 수 있도록 현장 관리에 만전을 기한다는 방침이다.





사진= TSNKOREA AI