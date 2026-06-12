TSN KOREA 김민제 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 체코를 상대로 본격적인 여정에 나선다.

한국은 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코와 A조 1차전을 치른다. 이번 경기는 조별리그 통과를 향한 중요한 분수령으로 평가받고 있다.

경기 시작을 앞두고 공개된 선발 명단에는 주장 손흥민(LAFC)을 비롯해 이강인(파리 생제르맹), 이재성(마인츠)이 공격진에 이름을 올렸다. 유럽 무대에서 검증된 공격 자원들이 총출동하면서 한국의 공격 전개에 대한 기대감도 높아지고 있다.

손흥민은 개인 통산 네 번째 월드컵 무대를 밟는다. 이날 득점에 성공할 경우 월드컵 통산 4호 골을 기록하며 박지성, 안정환을 넘어 한국 선수 역대 월드컵 최다 득점자로 단독 등극하게 된다. 대표팀의 정신적 지주이자 공격의 핵심인 손흥민의 발끝에 관심이 집중되고 있다.

홍명보 감독은 공격 2선에 이재성과 이강인을 배치해 손흥민을 지원하는 형태를 선택했다. 중원에는 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 나서 경기 조율과 공수 연결 역할을 담당한다. 활동량과 패스 능력을 겸비한 두 선수의 경기 운영 능력이 승부의 핵심 변수로 꼽힌다.

수비에서는 홍 감독이 지난해부터 집중적으로 완성도를 높여온 스리백 시스템을 가동한다. 좌우 윙백에는 이태석과 설영우가 배치됐고, 중앙 수비진은 이기혁, 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구축한다.

특히 김민재를 중심으로 한 수비라인은 체코의 역습과 제공권 공격을 차단하는 임무를 맡는다. 유럽 현지 매체들도 한국 대표팀의 가장 큰 강점으로 김민재가 이끄는 수비 조직력과 손흥민-이강인으로 이어지는 공격 전개를 꼽으며 경계심을 나타내고 있다.

골문은 베테랑 김승규(FC도쿄)가 지킨다. 풍부한 국제대회 경험을 보유한 김승규는 대표팀의 마지막 방어선 역할을 수행하게 된다.

월드컵 조별리그에서는 첫 경기 결과가 향후 순위 경쟁에 큰 영향을 미친다. 한국은 체코전 승리를 통해 조 선두권 경쟁의 유리한 고지를 선점한다는 계획이다.

홍명보호가 준비해 온 스리백 전술과 유럽파 중심 공격 조합이 월드컵 본선 무대에서 어떤 결과를 만들어낼지 관심이 집중되고 있다.





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