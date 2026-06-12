TSN KOREA 송동섭 기자 | 2026 북중미 월드컵 공동 개최국 멕시코가 개막전 승리의 기쁨을 뒤로하고 곧바로 한국과의 조별리그 2차전에 시선을 돌렸다.

하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 12일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 A조 1차전에서 2-0 승리를 거둔 뒤 "승점 3을 확보한 것은 매우 중요하다"면서도 "이제 우리의 모든 초점은 한국전에 맞춰져 있다"고 밝혔다.

멕시코는 이날 경기 시작 9분 만에 훌리안 키뇨네스의 선제골로 주도권을 잡았고, 후반 22분 라울 히메네스가 추가골을 터뜨리며 개최국의 자존심을 지켰다. 그러나 수적 우위를 점한 이후에도 경기 내용이 기대에 미치지 못하면서 8만여 홈 관중 일부에서는 야유가 쏟아지기도 했다.

아기레 감독은 선수들의 긴장감을 경기력 저하의 원인으로 분석했다. 그는 "월드컵 개막전은 누구에게나 특별한 무대"라며 "일부 선수들이 경기장의 분위기에 압도된 모습이 있었다"고 평가했다.

그러면서도 "우리는 경기 내내 주도권을 잃지 않았고, 추가 득점 기회도 충분히 만들었다"며 경기력에 대한 비판을 일축했다.

특히 눈길을 끈 것은 한국전에 대한 언급이다. 멕시코는 승점 3을 확보하며 A조 선두 경쟁에서 유리한 위치를 점했지만 아기레 감독은 "조 1위는 지금 중요하지 않다"며 "한국전 승리가 가장 중요한 과제"라고 강조했다.

이는 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에 대한 경계심이 반영된 발언으로 해석된다.

손흥민, 이강인, 김민재를 중심으로 한 한국의 전력은 이번 대회 A조 최대 변수로 평가받고 있다.

멕시코와 한국의 맞대결은 오는 19일 과달라하라 스타디움에서 열린다.

양 팀 모두 16강 진출을 노리는 유력 후보인 만큼 사실상 조 1위 경쟁의 분수령이 될 전망이다.

한편 남아공의 휴고 브로스 감독은 경기 후 판정에 대한 아쉬움을 드러냈다. 남아공은 경기 중 두 명의 퇴장 선수가 발생하며 수적 열세 속에 무너졌다.

브로스 감독은 "첫 번째 퇴장은 받아들일 수 있지만 두 번째 판정은 아쉬움이 남는다"며 "9명으로 싸우는 것은 매우 어려운 일이었다"고 말했다.

다만 그는 "멕시코를 상대로 경기 내용 자체는 나쁘지 않았다"며 "다음 경기에서는 볼 점유와 공격 전개에서 더 나은 모습을 보여주겠다"고 밝혔다.

A조는 멕시코가 승점 3으로 선두에 오른 가운데 한국과 체코의 결과에 따라 조별리그 판도가 크게 요동칠 전망이다. 특히 한국-멕시코전은 조 선두 경쟁뿐 아니라 16강 진출 향방을 가를 핵심 승부로 관심이 집중되고 있다.

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