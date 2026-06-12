TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막전은 개최국 멕시코의 2-0 승리로 끝났지만, 경기의 또 다른 핵심 장면은 세 차례 나온 레드카드였다.

멕시코는 12일 멕시코시티 아스테카 스타디움에서 열린 조별리그 A조 1차전에서 훌리안 키뇨네스와 라울 히메네스의 연속 골을 앞세워 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾었다.

그러나 경기 후반 남아공 선수 2명과 멕시코 수비수 1명이 퇴장당하면서 개막전은 거친 판정 논란 속에 마무리됐다.

첫 번째 퇴장은 남아공의 스페펠로 시톨레에게 나왔다.

시톨레는 후반 초반 멕시코의 결정적 침투 상황을 저지하는 과정에서 반칙을 범했고, 주심은 명백한 득점 기회 방해로 판단해 곧바로 레드카드를 꺼냈다. 이 장면 이후 남아공은 수적 열세에 놓였고, 멕시코가 경기 주도권을 더 강하게 쥐었다.

두 번째 퇴장은 후반 39분 템바 즈와네에게 주어졌다.

현지 보도에 따르면 즈와네는 공과 떨어진 위치에서 멕시코 선수와 충돌하는 과정에서 팔을 사용했고, 비디오판독(VAR) 이후 폭력 행위로 판정됐다. 남아공은 이 퇴장으로 9명이 남은 채 종료 직전까지 버텨야 했다.

멕시코도 징계를 피하지 못했다.

추가시간 세사르 몬테스가 남아공의 역습을 저지하는 과정에서 퇴장당했다.

이미 멕시코가 2-0으로 앞선 상황이어서 승부에는 직접적인 영향을 주지 않았지만, 몬테스의 다음 경기 출전 정지는 한국전을 준비하는 멕시코 수비진에 부담으로 작용할 가능성이 크다.

멕시코는 승점 3을 확보했지만, 한국과의 2차전에서는 수비 공백과 경기력 완성도라는 과제를 안고 나서게 됐다.



이번 개막전은 개최국의 승리와 함께 월드컵 첫 경기부터 판정, VAR, 수적 우위라는 변수가 동시에 부각된 경기로 남게 됐다.

사진= Imagn Images