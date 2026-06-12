TSN KOREA 송동섭 기자 | 대한민국 홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기를 앞두고 멕시코 과달라하라가 일찌감치 붉은 응원 열기로 달아올랐다.

한국은 12일 오전 11시 (한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 A조 조별리그 1차전을 치른다.

대회 개막일 두 번째 경기로 편성된 이 경기는 개최국 멕시코가 남아공을 2-0으로 꺾은 직후 열려 조 초반 판도를 가를 승부로 주목받았다.

경기장 주변 분위기는 한국 쪽으로 기울었다. 붉은 대표팀 유니폼을 입은 한국 원정 팬뿐 아니라 현지 멕시코 팬들도 태극기를 두르거나 손흥민 이름이 새겨진 유니폼을 입고 경기장으로 향했다.

체코 원정 팬들도 눈에 띄었지만, 규모와 응원 밀도에서는 한국을 향한 지지가 더 크게 나타났다.

현지 팬심의 중심에는 손흥민이 있었다. 2018 러시아 월드컵 독일전 이후 멕시코 팬들 사이에서 손흥민은 강한 인상을 남긴 선수로 자리 잡았다. 당시 한국의 독일전 승리가 멕시코의 16강 진출에 영향을 준 기억이 이번 대회 현장 분위기에도 이어진 것으로 풀이된다.

손흥민을 보기 위해 가족 단위로 경기장을 찾은 멕시코 팬들도 적지 않았다. 멕시코 유니폼 위에 태극기 페이스 페인팅을 더하며 한국 대표팀을 응원했다.

한국 원정 팬들의 열기도 강했다. 2002년 한일 월드컵부터 여러 대회를 직접 관전한 팬들은 “월드컵 현장은 다르다”는 반응을 보였고, 긴 휴가를 내고 멕시코까지 이동한 팬들도 있었다.



손흥민의 네 번째 월드컵이자 사실상 마지막 월드컵 무대가 될 수 있다는 점도 팬들을 자극한 요인이다. 월드컵이 단순한 국가 대항전을 넘어 선수 개인의 글로벌 영향력이 팬 문화를 움직이는 무대가 됐음을 보여준 장면이다.

경기 장소인 과달라하라 스타디움은 멕시코 명문 CD과달라하라가 홈으로 사용하는 경기장이다. 수용 인원은 4만5천 명대 규모다.

한국 선수들이 킥오프 약 한 시간 전 몸을 풀기 위해 그라운드에 모습을 드러내자 관중석에서는 큰 함성이 터졌다.

체코전은 경기 외적 분위기만큼이나 전력상 중요성이 크다.

48개국 체제로 확대된 이번 월드컵은 조 1·2위가 32강에 직행하고, 조 3위 중 상위 8개 팀도 토너먼트에 오른다. 첫 경기 승점 확보는 조별리그 운영의 안정성을 높이는 핵심 조건이다.

홍명보호는 현지 팬심과 원정 응원을 등에 업고 첫 경기에 나선다. 장외 응원전은 이미 한국 쪽으로 기울었다. 남은 과제는 그 열기를 경기력으로 연결하는 것이다.

체코전 결과가 A조 경쟁 구도와 한국의 32강 진출 시나리오를 좌우할 전망이다.

사진= TSNKOREA AI