TSN KOREA 박용준 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 짜릿한 역전승을 거두며 조별리그 순항의 발판을 마련했다.

한국은 11일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었다. 후반 황인범의 역전골과 교체 투입된 오현규의 추가골이 터지며 값진 승점 3을 챙겼다.

경기 초반 체코의 강한 압박에 맞선 한국은 중원에서 치열한 주도권 다툼을 벌였다. 전반을 팽팽하게 마친 한국은 후반 들어 공격 강도를 높였고, 주장 손흥민을 중심으로 한 빠른 공격 전개가 효과를 발휘하기 시작했다.

승부의 흐름은 황인범이 바꿨다. 후반 들어 공격에 적극적으로 가담한 황인범은 결정적인 순간 상대 수비를 무너뜨리며 역전골을 성공시켰다. 손흥민의 날카로운 움직임과 연계 플레이가 만들어낸 장면이었다. 중원 사령관 역할뿐 아니라 공격 마무리 능력까지 보여준 황인범의 활약은 한국 승리의 중요한 분기점이 됐다.

이어 후반 24분 손흥민 대신 교체 투입된 오현규가 자신의 존재감을 폭발시켰다. 후반 35분 백승호의 롱패스와 황인범의 정확한 크로스를 받은 오현규는 강력한 논스톱 슈팅으로 체코 골망을 흔들었다. 투입 11분 만에 기록한 월드컵 데뷔골이었다.

오현규에게 이번 골은 특별한 의미를 지닌다. 그는 2022 카타르 월드컵 당시 최종 엔트리에 포함되지 못한 채 예비 선수 신분으로 대표팀과 동행했다. 당시 벤치 밖에서 월드컵을 경험했던 그는 4년 동안 유럽 무대에서 성장하며 월드컵 무대를 향한 꿈을 키웠고, 마침내 본선 첫 경기에서 득점포를 가동하며 스스로의 가치를 입증했다.

특히 한국 축구 대표팀의 상징적인 공격수 번호인 18번을 달고 터뜨린 골이라는 점에서 의미가 더욱 크다. 황선홍, 이동국, 조재진 등 한국 축구를 대표하는 스트라이커들이 계승해 온 번호를 받은 오현규는 월드컵 무대에서 득점으로 그 전통을 이어갔다.

현지 언론들도 한국의 공격진 변화와 교체 카드 성공에 주목했다. 체코가 손흥민과 이강인 봉쇄에 집중하는 사이 후반 투입된 오현규가 수비 뒷공간을 파고들며 경기 양상을 바꿨다는 평가가 나왔다. 황인범 역시 중원 조율과 득점까지 책임지며 경기 최우수선수급 활약을 펼쳤다는 분석이 이어졌다.

이번 승리로 한국은 조별리그 통과 경쟁에서 유리한 고지를 선점하게 됐다. 무엇보다 손흥민, 황인범, 오현규로 이어진 공격 라인이 위력을 입증하면서 홍명보호의 공격 옵션이 한층 다양해졌다는 점이 가장 큰 수확으로 꼽힌다.

4년 전 월드컵을 벤치 밖에서 바라봤던 오현규는 이제 대한민국의 승리를 완성하는 월드컵 득점자로 성장했다. 황인범의 역전골과 오현규의 데뷔골이 만들어낸 과달라하라의 밤은 한국 축구의 새로운 가능성을 보여줬다.





사진= TSNKOREA AI



