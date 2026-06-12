TSN KOREA 송은하 기자 | 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

홍명보 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 극적인 역전승을 거둔 뒤 승리의 공을 선수들에게 돌렸다. 위기 상황에서도 흔들리지 않고 끝까지 경기를 뒤집어낸 선수들의 정신력이 값진 승리를 만들었다는 평가다.

한국은 후반 14분 체코에 선제골을 허용하며 끌려갔지만, 후반 22분 황인범이 균형을 맞추는 동점골을 터뜨린 데 이어 후반 35분 오현규가 결승골을 성공시키며 짜릿한 역전 드라마를 완성했다.

특히 한국은 경기 초반부터 체코의 강한 압박과 빠른 역습에 고전했으나, 후반 들어 중원 장악력을 높이며 흐름을 바꿨다. 현지 언론들도 한국이 실점 이후에도 조직력을 잃지 않고 경기 주도권을 되찾은 점을 높게 평가했다.

경기 후 공식 인터뷰에서 홍명보 감독은 "굉장히 어려운 경기를 승리로 마무리해 기쁘다"며 "힘든 과정 속에서도 선수들이 포기하지 않고 끝까지 싸워준 것이 가장 인상적이었다"고 밝혔다.

이어 "이런 승리는 팀 전체에 긍정적인 영향을 준다"며 "오늘은 선수들에게 축하한다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.

전반전 하이드레이션 브레이크 당시 선수들에게 전달한 주문에 대해서는 "충분히 득점할 수 있다고 이야기했다"며 "우리 플레이를 유지하면서 포지션을 지키고, 불필요하게 볼을 잃지 말자는 점을 강조했다"고 설명했다.

실제로 한국은 후반 들어 측면과 중원에서 볼 점유율을 끌어올리며 체코 수비진을 흔들었고, 황인범의 중거리 침투와 오현규의 적극적인 박스 안 움직임이 역전승의 결정적 요인으로 작용했다.

홍 감독은 경기 종료 후 선수단 라커룸에서도 침착함과 집중력을 유지한 선수들의 태도를 높이 평가한 것으로 알려졌다.

대표팀 내에서는 이번 승리가 단순한 승점 3점을 넘어 대회 전체 분위기를 끌어올릴 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

홍 감독은 "32강 진출을 위해 매우 중요한 경기"라며 "남은 기간 부족한 부분을 보완하고 철저하게 준비하겠다"고 각오를 밝혔다.



한국은 이번 승리로 A조 선두 경쟁에서 유리한 고지를 점했다. 대표팀은 오는 19일 개최국 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.

멕시코전에서도 한국의 뒷심과 집중력이 이어질 수 있을지 관심이 집중된다. 특히 황인범과 오현규가 보여준 결정력, 그리고 위기 속에서도 흔들리지 않은 팀의 정신력이 앞으로 조별리그 통과를 위한 중요한 자산이 될 전망이다.

사진= TSNKOREA AI