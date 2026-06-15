TSN KOREA 김민제 기자 | 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 짧았던 침묵을 깨고 다시 방망이를 달궜다.

타석에서는 멀티히트로 타격감을 회복했고, 수비에서는 장타를 막아내는 호수비를 선보이며 팀 승리에 힘을 보탰다.

이정후는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 오라클 파크에서 열린 시카고 컵스와의 2026 메이저리그(MLB) 홈경기에 7번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다.

최근 두 경기 동안 7타수 무안타로 주춤했던 그는 이날 멀티히트 경기를 펼치며 시즌 타율을 0.331까지 끌어올렸다.

이날 활약으로 이정후는 마이애미 말린스의 오토 로페스(0.343)에 이어 메이저리그 전체 타율 2위를 유지했다. 또한 올 시즌 24번째 멀티히트 경기를 작성하며 꾸준한 생산력을 다시 한번 입증했다.

현지 언론들도 경기 후 이정후의 타격 회복세에 주목하며 "라인업 하위 타선에서도 공격 흐름을 연결하는 핵심 자원"이라고 평가했다.

이정후는 3회 첫 타석부터 좌전 안타를 터뜨리며 감각을 조율했다. 이어 5회에는 빠른 발을 활용해 내야 안타를 만들어냈고, 후속타자 드루 길버트의 2루타 때 홈을 밟아 득점까지 기록했다.

샌프란시스코는 이어 맷 채프먼의 투런포가 터지며 단숨에 경기 흐름을 가져왔다.

공격뿐 아니라 수비에서도 존재감이 빛났다. 8회초 마이클 부시가 우측 선상으로 날린 강한 타구를 전력 질주 끝에 잡아내며 추가 실점을 막았다.

펜스와 충돌을 감수한 플레이에 오라클 파크 관중들은 기립박수로 화답했다. 현지 중계진 역시 "경기 후반 승리를 굳히는 결정적인 수비였다"고 평가했다.

샌프란시스코는 투타의 안정적인 경기 운영 속에 시카고 컵스를 5-1로 꺾고 상승세를 이어갔다. 이정후 역시 타격과 수비 모두에서 팀 승리에 기여하며 다시 한번 공수 겸장의 가치를 증명했다.

한편 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)은 각각 뉴욕 메츠, 볼티모어 오리올스전에 출전하지 않았다. 애틀랜타는 1-8로 패했고 샌디에이고는 5-2 승리를 거뒀다.

이번 시즌 내셔널리그 타격왕 경쟁에 뛰어든 이정후가 상승세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.