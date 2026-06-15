TSN KOREA 박용준 기자 | 김효주와 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 유일의 2인 1조 대회인 다우 챔피언십에서 우승을 눈앞에 두고 아쉽게 준우승에 머물렀다.

김효주-최혜진 조는 15일(한국시간) 미국 미시간주 미들랜드 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡아내며 5언더파 65타를 기록했다.

최종합계 15언더파 265타를 적어낸 두 선수는 선두로 최종 라운드를 시작했지만, 무서운 뒷심을 발휘한 지나 김-야나 윌슨(이상 미국) 조에게 역전을 허용하며 준우승으로 대회를 마쳤다.

우승 경쟁은 후반으로 갈수록 치열해졌다.

김효주-최혜진 조는 2번 홀 버디로 기선을 제압했지만 지나 김-윌슨 조가 5번 홀에서 이글을 터뜨리며 판도를 뒤집었다. 김효주는 7번과 8번 홀 연속 버디로 공동 선두를 회복했으나 10번 홀 버디를 앞세운 상대 조가 다시 리드를 가져갔다.

결정적인 승부처는 후반이었다.

지나 김-윌슨 조는 12번, 14번, 17번 홀에서 잇달아 버디를 성공시키며 격차를 벌렸다. 김효주-최혜진 조도 12번 홀과 마지막 18번 홀에서 버디를 낚으며 추격에 나섰지만 끝내 2타 차를 극복하지 못했다. 최종합계 17언더파 263타를 기록한 지나 김-윌슨 조가 정상에 올랐다.

이번 결과로 김효주는 LPGA 투어 통산 10승 달성을 다음 기회로 미루게 됐다. 최혜진 역시 미국 진출 이후 기다려온 첫 LPGA 우승 기회를 아쉽게 놓쳤다. 특히 두 선수는 최종일 보기 없이 안정적인 플레이를 펼쳤음에도 상대 팀의 폭발적인 버디 행진을 막지 못했다.

우승을 차지한 지나 김은 한국계 재미교포 선수로 2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 첫 승을 신고했다.

올 시즌 신인인 야나 윌슨 역시 투어 데뷔 9개 대회 만에 생애 첫 우승을 달성했다.

두 선수는 우승 상금 80만5381달러(약 12억2천만원)를 나눠 갖으며 커리어 전환점을 마련했다.

한국 선수들의 선전도 이어졌다.

지난해 우승팀인 임진희-이소미 조는 최종일 무려 9타를 줄이는 맹타를 휘두르며 최종합계 14언더파 266타, 공동 3위까지 순위를 끌어올렸다.

김아림-윤이나 조는 공동 7위(11언더파 269타), 안나린-주수빈 조는 공동 28위(5언더파 275타)로 대회를 마무리했다.

다만 한국 선수들은 3월 이미향의 블루베이 LPGA 우승과 김효주의 파운더스컵, 포드 챔피언십 우승 이후 9개 대회 연속 우승 소식을 전하지 못하고 있다. 이번 대회에서도 우승 문턱까지 다가섰지만 마지막 한 걸음을 남겨두고 아쉬움을 삼켰다.

한편 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 올리비아 카원(독일)과 팀을 이뤄 공동 17위(8언더파 272타)에 올랐고, 만 65세의 베테랑 줄리 잉크스터(미국)는 에인절 인과 함께 공동 12위(9언더파 271타)를 기록하며 변함없는 경쟁력을 과시했다.

한국 선수들은 다음 대회에서 시즌 4승 사냥에 다시 도전한다.





사진= Getty Images TSNKOREA AI