TSN KOREA 김민제 기자 | 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 반세기 넘게 이어진 우승 갈증을 마침내 해소했다.

닉스는 14일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025-26 NBA 파이널 5차전에서 샌안토니오 스퍼스를 94-90으로 꺾고 시리즈 전적 4승 1패로 우승을 확정했다.

이로써 뉴욕 닉스는 1973년 이후 무려 53년 만에 통산 세 번째 NBA 챔피언 트로피를 들어 올렸다.

이날 에이스 제일런 브런슨은 45점을 폭발시키며 팀 승리를 이끌었고, 파이널 최우수선수(MVP)까지 차지했다. 브런슨은 4쿼터에만 15점을 몰아넣으며 경기 흐름을 완전히 뒤집었다. 그는 4쿼터 한때 팀의 연속 13득점을 책임지는 등 해결사 역할을 완벽하게 수행했다.

경기 초반 분위기는 스퍼스가 주도했다. 닉스는 1쿼터 야투 난조에 시달리며 13득점에 그쳤고, 샌안토니오는 신인 딜런 하퍼의 활약을 앞세워 리드를 잡았다. 전반 종료 시점에도 스퍼스가 42-37로 앞서며 벼랑 끝 승부를 이어가는 듯했다.

그러나 승부처에서 경험의 차이가 드러났다. 브런슨과 칼 앤서니 타운스, 조시 하트, 미칼 브리지스 등 베테랑들이 집중력을 발휘한 반면 스퍼스는 또 한 번 리드를 지키지 못했다.

현지 언론들은 스퍼스가 이번 시리즈에서 패한 네 경기 모두 리드를 잡고도 마무리에 실패했다고 지적했다. 특히 4차전에서는 29점 차 리드를 날리며 NBA 파이널 역사상 최악의 역전패를 당한 데 이어 5차전에서도 마지막 고비를 넘지 못했다.

샌안토니오의 미래는 여전히 밝다는 평가다. 빅터 웸반야마는 19점 14리바운드 5블록으로 분전했고, 신인 하퍼 역시 25점을 기록하며 존재감을 과시했다. 웸반야마는 이번 파이널에서 평균 26점 이상을 기록하며 차세대 리그 지배자로서의 가능성을 입증했다.

반면 뉴욕은 오랜 암흑기를 끝내고 새로운 황금기를 열었다. 수십 년 동안 우승 문턱에서 좌절했던 닉스는 브런슨을 중심으로 한 강력한 수비와 끈질긴 경기 운영 능력을 앞세워 정상에 올랐다.

뉴욕 현지에서는 경기 종료 직후 대규모 축하 행렬이 이어졌으며, 현지 언론들은 이번 우승을 "세대를 넘어선 뉴욕 시민들의 숙원이 이뤄진 순간"이라고 평가했다.

2026 NBA 파이널은 결과 이상으로 의미를 남겼다. 53년 만의 우승을 이룬 뉴욕의 감동 스토리와 웸반야마를 중심으로 성장한 스퍼스의 미래가 조명되며 NBA 세대교체의 상징적인 시리즈로 기록될 전망이다.

사진= Getty Images