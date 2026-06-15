TSN KOREA 송은하 기자 | 48개국 체제로 확대된 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 조별리그 초반부터 치열한 순위 경쟁을 펼치고 있다.

개최국 멕시코와 한국, 미국, 독일이 첫 경기 승리를 거두며 기분 좋은 출발을 알린 가운데 일본은 네덜란드와 난타전 끝에 승부를 가리지 못했다.

특히 한국은 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 A조 선두권 경쟁에 뛰어들었다. 개최국 멕시코 역시 남아프리카공화국을 2-0으로 제압하며 조 1위 경쟁을 이어갔다.

이번 대회는 기존 32개국 체제에서 48개국 체제로 확대되면서 조별리그 경쟁이 더욱 복잡해졌다. 각 조 상위 2개 팀과 성적이 좋은 3위 팀들이 32강 토너먼트에 진출하는 방식으로 진행된다.

현재까지 가장 강한 인상을 남긴 팀은 독일이다. 독일은 E조 1차전에서 퀴라소를 7-1로 대파하며 이번 대회 최다 득점 경기를 기록했다. 미국 역시 파라과이를 4-1로 완파하며 우승 후보다운 경기력을 선보였다.

반면 강호 브라질과 네덜란드는 각각 모로코, 일본과 무승부를 기록하며 다소 아쉬운 출발을 보였다.



조별리그 최대 관심사는 A조 대한민국과 멕시코 맞대결이다.

한국은 오는 19일 멕시코와 조 1위 경쟁의 분수령이 될 맞대결을 치른다. 개최국의 일방적인 응원 속에서 홍명보호가 승점을 확보할 수 있을지가 조별리그 통과의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

또한 독일, 미국, 브라질, 네덜란드 등 우승 후보들의 향후 경기 결과에 따라 조별리그 판도가 크게 요동칠 전망이다. 현재까지는 독일과 미국이 가장 인상적인 경기력을 선보이며 우승 경쟁에서 한발 앞서 나가는 모습이다.

◆ 현재까지 경기 결과

A조

경기 결과 멕시코 vs 남아프리카공화국 멕시코 2-0 승 대한민국 vs 체코 대한민국 2-1 승

B조

경기 결과 캐나다 vs 보스니아헤르체고비나 1-1 무승부 카타르 vs 스위스 1-1 무승부

C조

경기 결과 브라질 vs 모로코 1-1 무승부 스코틀랜드 vs 아이티 스코틀랜드 1-0 승

D조

경기 결과 미국 vs 파라과이 미국 4-1 승 호주 vs 튀르키예 호주 2-0 승

E조

경기 결과 독일 vs 퀴라소 독일 7-1 승 코트디부아르 vs 에콰도르 코트디부아르 1-0 승

F조